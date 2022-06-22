Dün alış seyri izleyen Borsa İstanbul bugün güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.48 azalışla 2.563,49 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12.37 puan ve yüzde 0.48 değer kaybederek 2.563,49 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0.70 ve holding endeksi yüzde 0.76 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0.22'yle inşaat ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 1.42'yle finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 1.44 artışla 2.575,86 puandan tamamladı.
POWELL'IN AÇIKLAMASI ÖNCESİ RİSK İŞTAHI DÜŞÜK
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.
Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Powell'ın bugün ve yarın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da gündemin odağında bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek, 2.600 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.
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