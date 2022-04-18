Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini düşürürken yaşanan krize müdahale amaçlı 2023 Haziran ayına kadarki dönemi kapsayacak şekilde 170 milyar dolarlık bir paketi harekete geçirmeyi görüşeceklerinin sinyallerini verdi.

bloomberg
18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:45
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü
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Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine bu yıl küresel ekonomik genişleme tahminini düşürdü. Banka, ülkelerin çeşitli krizlerle başa çıkmaları için Covid-19 pandemisi döneminden daha büyük bir finansman paketini harekete geçirmeyi planlıyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass pazartesi günü verdiği demeçte Washington merkezli kurumun, 2022’de küresel büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 4,1’lik seviyeden yüzde 3,2’ye düşürdüğünü belirtti.

Aşağı yönlü revizyonda Rusya ve Ukrayna’nın da dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki tahminler etkili oldu. Malpass, geçen yıl yüzde 5,7 küresel büyüme yakalandığını hatırlattı.

Dünya Bankası Başkanı yaklaşık 170 milyar dolarlık, yeni 15 aylık kriz finansman paketi üzerinde görüşmelerin bankanın önümüzdeki haftalardaki yönetim kurulu toplantısında yapılacağını belirtti. Dünya Bankası Covid-19 pandemisinde 157 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirmişti.



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