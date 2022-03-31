Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi

31 Mart 2022 Perşembe, 09:09

Dünya Bankası, Türkiye’nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolar kredi sağlayacak.

Dünya Bankası dün yaptığı açıklamada, “Daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörünü desteklemek ve ülkenin çeşitli illerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’ye sağlanacak olan 341.27 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı” denildi.

Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veterinerin doğrudan yararlanması öngörülüyor.