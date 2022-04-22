Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame: 'Enflasyon yoksulları daha çok vurur'

22 Nisan 2022 Cuma, 17:50

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, Ciner Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın sorularını yanıtladı. Bloomberg HT'de yayınlanan röportajda Kouame, Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilişkisi, hangi projelere destek verdiği, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar olmak üzere son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Eenflasyonun yoksulları zenginden daha çok vurduğunu belirten Kouame,"Düşük faizle büyümeyi artırırsanız yüksek enflasyon olur" dedi.

Para politikasının hızla sıkılaşması halinde büyümenin enflasyondan daha sert düşeceğini dile getiren Kouame, "Mal arzını artırmak için geleneksel para politikalarının ötesine bakmak önemli. Enerji-gıda arzını artırmak enflasyon ve yoksulluğu düşürmek için çok önemli" diye konuştu.

"YÜKSEK ENFLASYON VE DÜŞÜK YATIRIMLA BÜYÜME"

Türkiye'nin 2021'de en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu söyleyen, "Yüksek enflasyon düşük yatırımla büyümenin 2023'te yavaşlamasını bekliyoruz. Dünya Bankası Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,4'e düşürdü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin net sıfır emisyona 2053 yılında ulaşacağını açıkladığını hatırlatan Kouame,"Türkiye'deki bütün yatırımlar yeşil ekonomi ajandasına göre yapılmalı, Türkiye'deki yatırımlarımızın yüzde 60'ı "yeşil yatırım"a yönelik olacak. Jeotermal, tarım, güneş enerjisi alanlarında yeşil projelerimiz var" diye konuştu.

Türkiye'deki enerji verimli kamu binaları için projelerinin devam ettiğini aktaran Kouame , Türkiye'de güçlü bir ekipleri olduğunu ve hükümetle güçlü bir ilişki içinde olduklarını söyledi.

"Türkiye'deki programımız dünyadaki en büyük programlarımızdan biri" diyen Kouame, ülkede 7 milyar dolarlık portföyleri olduğunu belirtti.

Kouame, Türkiye'de 10 milyon yoksul için hükümetle nasıl çalışabileceklerine baktıklarını da sözlerine ekledi.