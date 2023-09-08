Dünya gıda sektörünün Türkiye buluşması Yenikapı’da gerçekleşiyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:14

Gıda ve içecek sektörünün en prestijli buluşması CNR Cafe & Bar - Yiyecek, İçecek Fuarı kapılarını açtı. Düzenlediği fuar organizasyonları ile Türk gıda sektörüne yıllardır çok büyük katkılar sağlayan CNR Holding’in, bu alandaki deneyim ve birikimi ile hayata geçirdiği CNR Cafe & Bar - Yiyecek, İçecek Fuarı, 10 Eylül’e kadar açık olacak. toplamda on binin üzerinde uluslararası ziyaretçinin gelmesi beklenilen fuar yoğun ilgi ile karşılaştı. Önemli iş anlaşmalarının imzalanmaya devam ettiği fuar, ihracatın yeni mekanı Yenikapı - Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenleniyor.

ON BİNİN ÜZERİNDE GIDA ALICISI GELİYOR

Dünya gıda sektöründen ciddi alıcıların, daha fuarın ilk gününden akın ettiğini dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, 250’nin üzerinde markayı misafir ettiklerini dile getirdi. EREM, “Avrasya’nın en prestijli gıda fuarını organize ediyoruz. CNR Cafe & Bar - Yiyecek, İçecek Fuarı’nı bu yıl, iç ve dış piyasadan 10 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımız, oluşturacağı iş hacmi ile Türk gıda sektörünün global ticaretine yeni bir boyut kazandıracak. CNR Cafe & Bar - Yiyecek, İçecek Fuarı, uzun soluklu anlaşmalarının imzalanacağı B2B iş görüşmelerine de ev sahipliği yapıyor.” dedi.

22 ÜLKEDEN GIDA ALICILARI FUARA İLGİ GÖSTERİYOR

Fuar iç piyasanın yanı sıra Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden önemli ithalatçı firma temsilcilerini misafir ediyor. CNR Cafe & Bar - Yiyecek, İçecek Fuarı için 22 ülkeden gıda alıcısı online bilet aldı ve büyük çoğunluğu daha ilk gününden fuarı ziyaret etti.

CNR CAFE & BAR FUARI ULAŞILMASI EN KOLAY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENİYOR

CNR Cafe & Bar - Yiyecek, İçecek Fuarı’nı bu yıl Avrasya’nın en merkezi fuar alanı Yenikapı - Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde hayata geçiriliyor. Fuar ziyaretçileri İDO, Marmaray, Metro ve İETT’yi kullanarak fuar alanına kolay bir şekilde ulaşabiliyor, özel aracıyla seyahat edecek ziyaretçiler ise fuar alanının otoparkından faydalanabiliyor.

CNR Cafe & Bar Fuarı, gıda, içecek, organik tüketim ürünlerini ve tedarikçilerini, paketleme ve ambalaj sektörlerini aynı çatı altında, tek bir platformda buluşturdu. Fuar, uluslararası gıda ve içecek toptancıları, zincir marketler, tekil ve zincir otel, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri gibi kurumların işletme sahipleri, satın almacıları, şefleri tarafından yoğun ilgi görüyor.