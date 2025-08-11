Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın en güçlü rezervlerine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti!
11.08.2025 10:53:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez bankalarının rezervleri, ülkelerin ekonomik gücünü ve dayanıklılığını gösteriyor. Altın ve döviz rezervlerindeki değişimler, küresel piyasalarda önemli etkiler yaratıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, rezervlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hangi ülkeler en yüksek altın ve döviz rezervine sahip? Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne? İşte tüm ayrıntılar...

2025 Temmuz verilerine göre en yüksek döviz ve altın rezervlerine sahip 25 ülke belli oldu.

Merkez bankalarının ekonomik gücünü ve dayanıklılığını gösteren kritik göstergelerden biri olan rezervler, özellikle altınla güçlendirilerek küresel şoklara karşı önemli bir koruma sağlıyor.

2025 Temmuz ayı verilerine göre, en yüksek yabancı para ve altın rezervlerine sahip ilk 25 ülkenin sıralaması şöyle:

1- ÇİN

  • 3,45 trilyon dolar

Dünya lideri olarak devasa ticaret fazlasıyla öne çıkıyor.

2- JAPONYA

  • 1,3 trilyon dolar

Güçlü yen ve ihracat ekonomisiyle dikkat çekiyor.

3- İSVİÇRE

  • 864 milyar dolar

Güvenli liman statüsüyle tanınıyor.

 

4- ABD

  • 773 milyar dolar

Altın stokları ve doların küresel etkisiyle lider konumda.

5- HİNDİSTAN

  • 628 milyar dolar

Hızla büyüyen rezervleriyle Temmuz 2025’te rekor kırdı.

6- RUSYA

  • 597 milyar dolar

Enerji gelirleri ve altın stoklarıyla destekleniyor.

7- TAYVAN

  • 493 milyar dolar

Teknoloji sektöründeki güçlü performans rezervleri artırıyor.

8- SUUDİ ARABİSTAN

  • 458 milyar dolar

Petrol gelirleriyle güçlü birikim sağlıyor.

9- GÜNEY KORE

  • 421 milyar dolar

İhracat odaklı ekonomisiyle istikrarlı artış gösteriyor.

10- SİNGAPUR

  • 360 milyar dolar

Asya’nın finans merkezi olarak öne çıkıyor.

21- TÜRKİYE

  • 169 milyar dolar

Son dönemde rezervlerini düzenli artıran Türkiye, 21. sırada yer alıyor.

