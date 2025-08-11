Dünyanın en güçlü rezervlerine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti!

2025 Temmuz verilerine göre en yüksek döviz ve altın rezervlerine sahip 25 ülke belli oldu.

Merkez bankalarının ekonomik gücünü ve dayanıklılığını gösteren kritik göstergelerden biri olan rezervler, özellikle altınla güçlendirilerek küresel şoklara karşı önemli bir koruma sağlıyor.

2025 Temmuz ayı verilerine göre, en yüksek yabancı para ve altın rezervlerine sahip ilk 25 ülkenin sıralaması şöyle:

1- ÇİN 3,45 trilyon dolar Dünya lideri olarak devasa ticaret fazlasıyla öne çıkıyor.

2- JAPONYA 1,3 trilyon dolar Güçlü yen ve ihracat ekonomisiyle dikkat çekiyor.

3- İSVİÇRE 864 milyar dolar Güvenli liman statüsüyle tanınıyor.

4- ABD 773 milyar dolar Altın stokları ve doların küresel etkisiyle lider konumda.

5- HİNDİSTAN 628 milyar dolar Hızla büyüyen rezervleriyle Temmuz 2025’te rekor kırdı.

6- RUSYA 597 milyar dolar Enerji gelirleri ve altın stoklarıyla destekleniyor.

7- TAYVAN 493 milyar dolar Teknoloji sektöründeki güçlü performans rezervleri artırıyor.

8- SUUDİ ARABİSTAN 458 milyar dolar Petrol gelirleriyle güçlü birikim sağlıyor.

9- GÜNEY KORE 421 milyar dolar İhracat odaklı ekonomisiyle istikrarlı artış gösteriyor.

10- SİNGAPUR 360 milyar dolar Asya’nın finans merkezi olarak öne çıkıyor.