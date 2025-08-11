Dünyanın en güçlü rezervlerine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti!

2025 Temmuz verilerine göre en yüksek döviz ve altın rezervlerine sahip 25 ülke belli oldu.
Merkez bankalarının ekonomik gücünü ve dayanıklılığını gösteren kritik göstergelerden biri olan rezervler, özellikle altınla güçlendirilerek küresel şoklara karşı önemli bir koruma sağlıyor.
2025 Temmuz ayı verilerine göre, en yüksek yabancı para ve altın rezervlerine sahip ilk 25 ülkenin sıralaması şöyle:
1- ÇİN
- 3,45 trilyon dolar
Dünya lideri olarak devasa ticaret fazlasıyla öne çıkıyor.
2- JAPONYA
- 1,3 trilyon dolar
Güçlü yen ve ihracat ekonomisiyle dikkat çekiyor.
3- İSVİÇRE
- 864 milyar dolar
Güvenli liman statüsüyle tanınıyor.
4- ABD
- 773 milyar dolar
Altın stokları ve doların küresel etkisiyle lider konumda.
5- HİNDİSTAN
- 628 milyar dolar
Hızla büyüyen rezervleriyle Temmuz 2025’te rekor kırdı.
6- RUSYA
- 597 milyar dolar
Enerji gelirleri ve altın stoklarıyla destekleniyor.
7- TAYVAN
- 493 milyar dolar
Teknoloji sektöründeki güçlü performans rezervleri artırıyor.
8- SUUDİ ARABİSTAN
- 458 milyar dolar
Petrol gelirleriyle güçlü birikim sağlıyor.
9- GÜNEY KORE
- 421 milyar dolar
İhracat odaklı ekonomisiyle istikrarlı artış gösteriyor.
10- SİNGAPUR
- 360 milyar dolar
Asya’nın finans merkezi olarak öne çıkıyor.
21- TÜRKİYE
- 169 milyar dolar
Son dönemde rezervlerini düzenli artıran Türkiye, 21. sırada yer alıyor.