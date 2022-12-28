Dünya'nın en zenginleri 2022'de düşüşe geçti: Kimler zarara uğradı?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:02

Dünya'nın en zenginleri 2022 yılında toplam 344 milyar euro kaybetti.

Ekonomik açıdan bakıldığında son bir sene, Elon Musk, Mark Zuckerberg ya da Jeff Bezos gibi teknoloji milyarderleri açısından iyi geçmedi.

Tesla, Meta ve daha önce Amazon'un başındaki isimlerin, hisse senetleri düştükçe servetleri de düşüş yaşadı.

Metro'nun aktardığına göre, tedarik zinciri sorunları, azalan tüketici harcamaları ve Covid-19 pandemisinin sona ermesiyle insanların daha az katılımı gibi bir dizi faktör 2022'yi teknoloji alanı için zor bir yıl haline getirdi.

Bundan dolayı Meta ve Amazon gibi şirketler, maliyetlerini düşürmek için binlerce çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldı.

ELON MUSK, DÜNYA'NIN 'EN ZENGİN' İNSANI UNVANINI KAYBETTİ

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın net serveti 132 milyar dolar düşerek, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmesine neden oldu.

Jeff Bezos 84 milyar dolar ve Mark Zuckerberg 81 milyar dolar kaybetti. Zuckerberg, sürekli en zengin 10 kişi arasında yer alırken, şimdi 25'inci sıraya kadar geriledi.

Teknoloji zenginleri, tüm toplumların bir nesil boyunca göreceğinden daha fazla para kaybetti.

MİCROSOFT YÜZE 30 DEĞER KAYBETTİ

Google'ın kurucu ortakları Sergey Brin 44.6 milyar dolar ve Larry Page 43.4 milyar dolar kaybederken, Microsoft'un eski patronu Bill Gates'in serveti 29 milyar dolar azaldı.

Gates, Microsoft'u yönetmiyor olsa da, şirketin hisselerinin büyük bir kısmını elinde tutuyor. Microsoft'un hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybetti.

Sadece Microsoft değil, birçok teknoloji şirketlerinin hisseleri 2022 yılında düşüş gösterdi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ TESLA YAŞADI

Dün S&P 500 piyasasının kapanışında ABD teknoloji devleri Apple yüzde 1,4 ve Netflix yüzde 3,7 değer kaybetti.

En büyük düşüş ise yüzde 11,4 gerileyen Tesla oldu. Tesla, Şangay'daki bir fabrikada üretimi geçici olarak askıya aldı. Yatırımcılar, Musk'ın Tesla'nın zararına Twitter'daki çalışmaları konusunda endişelenmeye başladı.