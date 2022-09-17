E-ticaret olan ilgi artmaya devam ediyor

17 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Pandemi döneminde patlama yapan e-ticaret sektörü büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı 484 bin işletme sayısı ile kapatan sektör, yıl sonu 600 bin işletme ile kapatması bekleniyor.

28-30 Eylül arasında düzenlenecek olan World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Forumda, E-ticaret verileri, e-ticarette büyüme ve e-ticaret sektöründe istihdam açığı gibi konular ele alındı. Türkiye’de ki 484 bin işletmenin pazar ve istihdam hacmine katkısı olduğunu vurgulayan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Pazar hacmi 2021 için 384 milyar dolar açıklandı. Bu rakamın bu sene 450 ile 500 milyar olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki sene 2022’nin rakamları açıklandığı e-ticaret yapan şirket sayısı 600 bin olacağını düşünüyoruz” dedi.

Nart, “2019’dan beri e-ticaret de çok hızlı büyüme var. E-ticaret yapan şirket sayıları 2019 yılında 56 bin adetti, 2020’de 254 bin adet, 2021 yılında ise 484 bin adet oldu" bilgisini paylaştı.