EBRD, Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini deprem nedeniyle düşürdü

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:47

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:47

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce açıkladığı yüzde 3.5'lik 2023 büyüme tahminini yüzde 3'e düşürürken, afetlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) yüzde 1 kadar aşağı çekebileceğini belirtti. Bu arada revizyonda, geçen hafta meydana gelen depremlerin ülke ekonomisi üzerindeki herhangi bir etkisini hesaba katmamadığı belirtildi.

YÜZDE 1'LIK GSYİH DARALMASI

Aylık raporunda EBRD, en çok finansman sağladığı ülke olan Türkiye'de önümüzdeki aylarda artması beklenen inşaat faaliyetlerinin altyapı ve tedarik zincirlerindeki tahribatın etkisini hafifleteceğini öngördü ve yüzde 1'lik GSYİH daralmasının "makul bir tahmin" olduğunu belirtti.

EBRD baş ekonomisti Beata Javorcik Reuters'a, "Deprem büyük ölçüde, tarım bölgelerini ve hafif sanayi üretimi yapılan bölgeleri etkiledi, dolayısıyla başka sektörlere yönelik etkisi kısıtlı kaldı" dedi.

EBRD, Türkiye'nin giderek büyüyen dış finansman ihtiyaçlarının ve 2023 seçimlerine bağlı belirsizliklerin de ülke için ciddi ekonomik zafiyet oluşturduğunu ifade etti.

Raporda, "TL 2015'ten beri enflasyondan daha hızlı değer kaybederken ülkenin ihracatı da, masrafların ABD doları cinsinde düşük kalmasının desteğiyle arttı" ifadeleri yer aldı.