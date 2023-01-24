Euro Bölgesi'nde sürpriz: İlk kez büyümeye işaret

Euro Bölgesi’nde PMI endeksleri, ekonominin Haziran 2022'den bu yana ilk kez büyüdüğünü gösterdi.

Reuters
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:21
Euro Bölgesi'nde sürpriz: İlk kez büyümeye işaret
Abone Ol google-news

Euro bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında 50.2 ile beklentilerin üzerinde açıklanarak, Haziran'dan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.

Euro bölgesi bileşik PMI verisi, ekonomik gerilemenin korkulduğu kadar ciddi olmayabileceği ve euro bölgesinin resesyondan kurtulabileceğine dair işaretleri kuvvetlendirdi.

Geçen ay nihai veri 49.3 seviyesinde açıklanmıştı.


Euro Bölgesi PMI büyüme

İlgili Haberler

Moody's: Euro bölgesi ülkelerinin yüzde 60'ı 2023'te resesyona girecek

Moody's: Euro bölgesi ülkelerinin yüzde 60'ı 2023'te resesyona girecek
Euro bölgesinde yatırımcı güveni art arda 3 aydır yükseliyor

Euro bölgesinde yatırımcı güveni art arda 3 aydır yükseliyor
Euro bölgesinde işsizlik ekimde azaldı

Euro bölgesinde işsizlik ekimde azaldı

En Çok Okunan Haberler