Ekim ayında Türkiye genelinde yağışlar normalin yüzde 46, geçen yılın yüzde 27 gerisinde

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ekim ayı alansal yağış raporuna göre, Türkiye genelinde ekimde yağış oranı düştü. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre ise yüzde 27 azalma var. Türkiye genelinde ekim ayı yağışları son 6 yıldır normalinin altında gerçekleşiyor.

Ekimde yağışlar; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 60’ın üzerinde azaldı. Sadece Karadeniz’de artış var. Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer yüzde 80’e varan artış oldu. Bölge genelinde Karadeniz Bölgesi hariç diğer tüm bölgeler normali altında yağış aldı.

EGE ‘KURUDU’

Normaline göre en fazla azalma yüzde 95 ile Ege Bölgesi’nde gerçekleşti. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi’nde son 40, Marmara Bölgesi’nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi. İl genelinde en az yağış 0.3 mm ile Aydın ve Muğla’da, normaline göre en fazla azalma yüzde 99 ile Muğla’da gerçekleşti.

23 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Gaziantep ve Kilis 65, Karaman 60, İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur 40, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir’de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi. Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 4.5 gün yağış görüldü. İzmir’in güneyi, Antalya’nın kuzeyi, Aydın, Manisa, Burdur, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde hiç yağış kaydedilmedi.

BÖLGELERE GÖRE DURUM

Marmara Bölgesi’nde yağışlar normaline göre yüzde 81, geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. Ege’de normaline göre yüzde 95, geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 81 düştü. Akdeniz’de normaline göre yüzde 90, geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 86 azaldı.

İç Anadolu’da normaline göre yüzde 74, geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 62 düştü.

Karadeniz’de ise normaline göre yüzde 31, geçen yılın ekim yağışlarına göre yüzde 42 artış oldu.

Doğu Anadolu’da normaline göre yüzde 37, geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 39 azalma gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu’da yağışlarda normaline göre yüzde 87, geçen yılın ekim ayı yağışlarına göre yüzde 80 azalma gerçekleşti.

EGE’DE TARLALAR EKİLEMEDİ

Şiddetli kuraklığın yaşandığı Ege Bölgesi’nde ekim ayında ekilemeyen tarlalar var. Muğla’da kasım ortası gelmesine karşın birçok çiftçi kuraklıktan tarlasını süremedi. Yağmur yağması bekleniyor. Ancak kasım ortasına gelinmesine karşın yeterli yağmur yok. Çiftçi yağmur yağarsa tarlasına arpa, buğday, yulaf ekecek. Ancak tarlalarda ekim geç kaldığı için hasadın da sarkması bekleniyor. Ayrıca geç kalan ekimden yeterli verim alınıp alınamayacağı da belirsiz.

ZEYTİN KAVRULDU

Ege’de zeytinde hasat zamanı geldi. Bu yıl “var yılı” olmasına karşın ağaçlar susuzluktan zeytini besleyemedi. Bu nedenle de özellikle dağlık, tepelik bölgelerde kuraklıktan zeytinler dalında kavruldu. Bu da yağ verimini ve miktarını düşürecek Bu yıl “var yılı” olmasına karşın yağda düşme bekleniyor.

AZ SUYLA ÜRETMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

Yağış verilerindeki tehlikeyi değerlendiren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’nin kuraklıkla yaşamayı, az suyla üretmeyi öğrenmek zorunda olduğunu belirtti. Bunun için de iktidarın hızlı bir şekilde atması gereken adımlar olduğunu söyleyen Suiçmez, “Bir kere Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi projelerin sulama ayağı bir an önce bitirilmeli. Çiftçi gökten yağış gelmeyince yeraltı sularına yöneliyor ve o kaynağı da tüketiyoruz, ayrıca maliyet dolayısıyla gıda fiyatı artıyor. Bunun dışında kuraklığa dayanıklı tohumlar teşvik edilmeli. Tarım Kredi Kooperatifleri bile buğday alım fiyatının iki katına tohum satarken bunu yapamayız. Çiftçiye gerekirse ücretsiz tohum dağıtılmalı. Damlama ve yağmurlama gibi sulama yöntemleri de yaygınlaşmalı” dedi