Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon rakamları neticesinde ev ve iş yerlerinin yeni kira zam oranları da belli oluyor. Peki, Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı hesaplama...

KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Duyurulan TÜFE oranlarına göre ise kira zam miktarı belirleniyor. Ekim kira artış oranının kesinleşeceği rakamlar ise 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

Eylül kira zammı: yüzde 39,62

Ağustos kira zammı: yüzde 41,13

Temmuz kira zammı: yüzde 43,23

Haziran kira zammı: yüzde 45,80

Mayıs kira zammı: yüzde 48,73

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Mevcut kira 5.000 TL olduğu düşünülürse ve TÜFE oranı da yüzde 20 olduğu durumda, kira artış tutarı 1.000 TL olur. Böylece yeni kira 6 bin TL olarak ödenir.

5.000*0.20 = 1000

Toplam = 6.000 TL kira