Ekmek kurası: 1.6 milyon kişi temizlik görevlisi olmak için başvurdu

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi pozisyonları için açtığı 3 bin 658 kişilik kadro için yapılan kura çekimi, işsizlik gerçeğini gözler önüne serdi.

Başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alındı. Kura çekimi ise 28 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00’da başlayan çekiliş, akşam 18.00’de tamamlandı.

DAKİKADA 40 BİN KİŞİ İZLEDİ

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Yayını dakikada ortalama 40 bin kişi izledi. Çekiliş sonucunda 3 bin 658 asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlendi.

Kura, il trafik koduna göre sırayla ilerledi. Adana ile başlayan çekilişin sonuçları, kura sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından isim listesi şeklinde yayımlandı.

İSTANBUL BAŞVURUDA ZİRVEDE

Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca temizlik görevlisi pozisyonu için belirlediği "en az beş yıllık ilkokul mezunu olma" şartına rağmen başvurular arasında çok sayıda üniversite mezunu da yer aldı.

Başvuruların illere göre dağılımında İstanbul 94 bin 266 kişiyle ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 71 bin 838 başvuru ile Şanlıurfa, 57 bin 726 başvuru ile Ankara, 54 bin 884 başvuru ile Diyarbakır ve 44 bin 525 başvuru ile Batman takip etti.

HER 437 KİŞİDEN YALNIZCA BİRİ KAZANDI

Toplam 1 milyon 600 bin kişi arasında yapılan kura sonucu, sadece 3 bin 658 kişi işe alındı. Bu da her 437 kişiden yalnızca birinin işe yerleşebildiği anlamına geliyor. Geriye kalan 1 milyon 596 bin 342 kişi, bir sonraki fırsatı beklemek zorunda kaldı.