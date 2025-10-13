Ekonomi paketinde kritik 'sigorta' değişikliği: Prim destekleri düşürülecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan ekonomi paketi üzerinde çalışmalar hız kazandı. Taslak metin henüz son şeklini almamış olsa da, özel sektör işverenlerinin SGK’ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi için sağlanan 4 puanlık prim desteğinin 2 puan düşürülmesi öngörülüyor.

Bu yılbaşında yapılan düzenlemeyle, özel sektör işverenleri için SGK prim indirimi imalat sektörü hariç 4 puana düşürülmüş ve 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girmişti. İmalat sanayinde ise 5 puanlık indirim 1 Ocak 2026’ya kadar devam edecek ve cumhurbaşkanına bu süreyi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatma yetkisi verilmişti.

ARAÇ VE RUHSAT HARÇLARI DEĞİŞİYOR

Taslak metinde otomotiv alım satımlarında maliyeti artıracak düzenlemeler yer alıyor. İkinci el araçlar da dahil olmak üzere araç alım satımlarından binde 2 oranında harç alınması planlanıyor.

Belli işlerde bir kereye mahsus alınan ruhsat harçları ise yeni düzenlemeyle her yıl tahsil edilecek. Bu kapsamda özel tıp merkezleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri, özel veteriner muayenehaneleri ve hekim poliklinikleri bulunuyor.

KONUT EKSPERTİZİ VE KİRA STOPAJI

Çalışmalar sırasında konut alım satımlarında ekspertiz raporu zorunluluğu gündeme gelmiş ancak şimdilik ertelendi. Mesken kira gelirlerinde ev sahiplerine stopaj getirilmesi taslakta yer alıyordu; ancak kiralara olumsuz etkisi olacağı düşünülerek çıkarıldı.

SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesindeki 4 puanlık indirimden yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal sürede verilmesi ve ödenmesi, Kuruma borcun olmaması veya yapılandırılması, kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte bildirimde bulunulmaması gibi şartlar gerekiyor.

Taslakta ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında yüzde 20 olan prim oranının yüzde 21’e çıkarılması öngörülüyor.