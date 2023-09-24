Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen piyasa beklentilerini aşan faiz artırımının ardından bu kez tahminlere paralel bir faiz artışı yaptı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan TCMB Para Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti. Son artışla TCMB yeni yönetiminde 4. faiz artışına imza attı.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tutarken, Fed yetkililerinin çoğu bu yıl için bir faiz artışı yönünde daha sinyal verdi. Fed'in ekonomik projeksiyonlarında 2023 büyüme beklentisine yönelik yukarı yönlü revizyonla birlikte çekirdek PCE tarafındaki aşağı yönlü güncelleme dikkat çekti.

'ENFLASYONDA OLUMLU GELIŞMELER 2024'ÜN ILK ÇEYREĞINDE GÖRÜLECEK'

Tüm dünyanın da sorunu olan yüksek enflasyonla mücadelenin OVP'nin ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mali disiplin ve yapısal reformlarla ekonominin her türlü fırtınaya dayanıklı hale getirileceğini belirtti. Enflasyonla ilgili olumlu gelişmelerin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görüleceğini dile getiren Erdoğan, Ataşehir'deki kulelerden birini enerji piyasası merkezi yapmak istediklerini ve emekliler ilgili çalışmaların da yakında tamamlanacağını ifade etti.

KKM'DE BİR İLK

Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi geçen hafta da devam etti. Böylelikle ilk kez KKM'de düşüş serisi dört haftaya çıktı.