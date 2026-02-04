Ekonomide 'tersine' tablo: Almanya'da Türk ürünleri Türkiye'den ucuz!

Türkiye ekonomisinin temel gündem maddelerinden biri olan yüksek enflasyon, 2026 yılında da etkisini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak 2026’da aylık enflasyon yüzde 4,84 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise sınırlı bir gerilemeyle yüzde 30,65 olarak kayda geçti.

Açıklanan veriler, hükümetin 2026 sonu için öngördüğü yüzde 16-19 aralığındaki enflasyon hedeflerine ulaşılmasının zorlaştığını ortaya koydu.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’de özellikle gıda fiyatlarındaki yükseliş öne çıkıyor. Bazı sebze ve meyve gruplarında fiyat artışları yüzde 30’un üzerine çıkarken, kırmızı et ve tavuk gibi temel protein kaynaklarının tüketiminin giderek azaldığı görülüyor. Ekonomistler, yüksek enflasyonun ve döviz kurundaki dalgalanmaların hane halkı bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor.

ALMANYA’DA GIDA FİYATLARI DAHA DÜŞÜK

Öte yandan Almanya’da enflasyon, gelişmiş ülkeler seviyesinde daha düşük seyrediyor. Bu durum, Almanya’daki Türk marketlerinde satılan bazı gıda ürünlerinin Türkiye’deki fiyatlara kıyasla daha uygun olmasına yol açıyor. Domates, biber, pirinç, bulgur, bazı bakliyat ürünleri ve salça gibi temel ürünler, Euro bazında Türkiye fiyatlarının altında raflarda yer alabiliyor.

GURBETÇİLERİN TERCİHİ TÜRK MARKETLERİ

Almanya’daki Türk marketleri, ağırlıklı olarak göçmen toplulukların ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor ve Türkiye’den gelen lezzetleri tercih eden tüketiciler için önemli bir alışveriş noktası oluşturuyor. Gurbetçiler, bazı ürünlerin Türkiye’den daha ucuz olmasına şaşırırken, ekonomi uzmanları bu tabloyu döviz kuru farkları, perakende stratejileri, tedarik zinciri maliyetleri ve Almanya’daki ekonomik koşulların birlikte etkili olmasıyla açıklıyor.