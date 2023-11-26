Ekonomik kötü gidişat kuşakları nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:11

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:11

Finansal hizmetler şirketi Empower bu hafta finansal gelişmelerin kuşaklar üzerindeki etkisini ele alan bir araştırma yayınladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Z Kuşağı'na mensup olup da ankete katılanların yüzde 56'sı ve Y Kuşağı'nın yüzde 51'i mali durumlarının geceleri uykularını kaçırdığını söyledi.

Bu oran, ankete katılan X kuşağında yüzde 37 ve baby boomer kuşağında yüzde 20 olarak tespit edildi.

KONUT KONUSUNDA ÇOK DAHA STRESLİLER

Finansal stresin ana nedeni söz konusu olduğunda çarpıcı bir kuşak ayrımı ortaya çıkıyor. Z Kuşağı ve Y Kuşağı katılımcıları konut konusunda çok daha stresli.

Z Kuşağı ve Y Kuşağı katılımcıların yüzde 67'si daha yüksek ev fiyatları ve mortgage oranlarının finansal streslerine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu oran X Kuşağı ve baby boomer katılımcılarında yüzde 50'den biraz daha az.

ENFLASYON DAHA FAZLA STRESE SOKUYOR

Bu arada, Z Kuşağı ve Y Kuşağı katılımcılarının yüzde 62'si bu yükselişin finansal streslerine katkıda bulunduğunu söylerken, daha yaşlı katılımcıların sadece yüzde 38'i aynı fikirde.

Business Insider'ın haberine göre; X Kuşağı ve baby boomer katılımcıları için daha fazla finansal strese neden olan konular ise siyaset, enflasyon ve artan mal ve hizmet maliyetleri olarak öne çıkıyor.

Ağustos ayında gerçekleştirilen ankete 18 yaş ve üzeri 2 bin Amerikalı katıldı.

Nüfus sayımı verilerine göre ABD’de 2022 yılında ev sahibi olma oranı yüzde 65,8 olarak gerçekleşirken 39 yaş altı yetişkinlerin sadece yüzde 39’u bir mülke sahipti.