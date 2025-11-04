Ekonomik krizdeki yurttaş, çareyi şans oyunlarında arıyor: Umutsuzluk sarmalı!

CHP’li Bakırlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yasa dışı bahisle mücadele genelgesinin “eksik” olduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, “Sanal ortamda yasa dışı bahisle mücadele elbette önemli ama kumarın yasalı da yasa dışı olanı da toplumu çürütüyor. Devlet, gelir değil toplumsal fayda peşinde olmalı” dedi.

MİLYONLARCA KİŞİ YÖNLENDİRİLİYOR

Bakırlıoğlu, Türkiye’de “güvenli” olduğu iddiasıyla milyonlarca kişinin yasal şans oyunlarına yönlendirildiğine işaret ederek, “Reklamlarla, pazarlama teknikleriyle insanları şans oyunlarına çekiyorlar. E-ticaret platformlarında bile bu oyunlar oynanabiliyor” diye konuştu. Milli Piyango’nun özelleştirilmesi sürecine de işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Milli Piyango beş yıl önce Demirören Grubu’na devredildi. 2030 yılına kadar lisans verilmiş durumda. 2020 için 9 milyar 320 milyon TL taahhüt, sonraki yıllarda ise TÜFE + yüzde 20 artış öngörülmüş. 2024’ten itibaren enflasyon oranında artış var. Yani sistem her yıl hasılatı artırmak üzerine kurulu.”

ETKİN DENETİM YOK

Bakırlıoğlu, özelleştirme sonrası etkin bir denetim yapılmadığına da dikkat çekerek, “Özelleştirmeden bu yana kimse bu yapıyı denetlemiyor. Bugün televizyonlarda bırakın alkol reklamını, alkolün kendisi bile gösterilemezken, yasal şans oyunlarının reklamları her yerde. Spor müsabakalarında oyuncu değişiklik panolarında bile sanal bahis reklamı görüyoruz. İktidar, kumarı görünür hale getirmiş durumda.”

Bakırlıoğlu, yayımlanan genelgeyle yasa dışı bahisle mücadele edilmesini olumlu bulduğunu ancak sorunun köklü biçimde çözülmediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Varsayalım yasa dışı bahisle mücadelede başarılı olundu. Peki bu insanlar kumarı bırakacak mı ? ‘Milli Piyango güvencesiyle’ oynamaya devam etmeyecekler mi ? Eğer bu konuda da önlem alınmazsa akla şu soru gelir: Asıl amaç yasa dışı kumarı bitirmek mi, amaçlanan sadece bu mu ?”

Ekonomik kriz dönemlerinde şans oyunlarının artışına da değinen Bakırlıoğlu, “İnsanlar geçinemiyor, umutlarını şans oyunlarına bağlıyor. Bu bir sosyal çürümedir. Devletin görevi bu çürümeyi izlemek değil, durdurmaktır” değerlendirmesini yaptı.