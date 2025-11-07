Ekonomistler TCMB’nin enflasyon raporunu yorumladı: 'Birbirlerinden haberleri yok'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı IV. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirirken, ekonomist ve gazetecilerin sorularını Başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile yanıtladı. Raporda yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yükselirken, ara hedefler değişmedi. Peki ekonomistlerin yayımlanan rapora tepkisi ne oldu?

'BİRBİRLERİNDEN HABERLERİ YOK'

Ekonomist İnan Mutlu, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında Cevdet Yılmaz’ın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,5 olarak açıkladığını belirterek, “Birbirlerinden haberleri yok” yorumunda bulundu.

'MAAŞLAR BU ÇERÇEVEDE BELİRLENECEK'

İktisatçı Hayri Kozanoğlu ise, “Yüzde 16 2026 enflasyon hedefi değiştirilmedi! Asgari ücret, emekli ve kamu çalışanı maaşları bu çerçevede belirlenecek” dedi.

'HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEYEN HİKAYE'

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, raporu değerlendirirken “Son 3 yıldır her enflasyon raporunda kendini tekrar eden ve hiçbir zaman gerçekleşmeyen hikaye: Talep çok zayıflayacak, enflasyon hedeflere inecek” ifadelerini kullandı. Kara, hesaplamalarına göre “2026 yıl sonunda dolar kurunun 45’in üzerine çıkmaması gerekiyor” dedi.

'KÖTÜ BİR HABER OLDU'

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahminini artırırken 2026 yılı tahminlerini korudu. 2026 yılı için sabit gelirliler açısından kötü bir haber oldu” değerlendirmesini yaptı.

'ELLE GELEN DÜĞÜN BAYRAM ŞEKLİNDE KONUŞSUNLAR'

Prof. Dr. Emre Alkin ise, “Ekonomi yönetimine önerim: ‘Ne hedef ne de tahminimiz var, elle gelen düğün bayram’ şeklinde konuşsunlar. Ekonomiye daha az zarar verirler” dedi.

'ÜCRET ARTIŞLARINI DA OLUMSUZ ETKİLEYECEK'

Prof. Dr. Serap Durusoy, “2026 yılı enflasyon tahmininin güncellenmemesi 2026 ücret artışlarını da olumsuz etkileyecek” uyarısında bulundu.

'RASYONEL GEREKÇE İLE İZAH EDİLEMEZ'

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, “Tahmin aralığının yüzde 25-29’dan yüzde 31-33’e yükseltilmiş olması, Aralık PPK toplantısında faiz indiriminin ‘olmaması gerektiği’ şeklinde okunabilir. Olası bir faiz indirimi hiç bir rasyonel gerekçe ile izah edilemez” dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ Mİ ARTIRIYORMUŞ ENFLASYONU?'

Prof. Dr. Utku Altunöz, tahmin değişimini eleştirerek, “TCMB yıl sonu enflasyon hedef aralığını yüzde 25-29’dan yüzde 31-33 seviyesine yükseltti… Alma mazlumun ahını… Asgari ücretli mi artırıyormuş enflasyonu? Beklentiye göre mi verilecek maaş artışları… Al sana beklenti” ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 16’YA İNMEK HİÇ KOLAY GÖRÜNMÜYOR'

Doç. Dr. Orhan Karaca, “TCMB, 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 arasına yükseltirken 2026 hedefini yüzde 16’da sabit tuttu. Enflasyon 2025’i hedeflendiği gibi yüzde 24’te bitirse oradan yüzde 16’ya inmek belki mümkün olurdu. Ama şimdi yüzde 31-33’ten yüzde 16’ya inmek hiç kolay görünmüyor. Bakalım bu iş nasıl olacak?” dedi.

'TAHMİNİNİN AYNI KALMASINI SAĞLIYOR'

Banu Kıvcı Tokalı, 2026 enflasyonu varsayımlarında “Gıda enflasyonu tahmini yukarı ve ithalat fiyatlarının katkısı aşağı çekilirken; petrol fiyatları ve küresel büyümede aşağı yönlü revizyonlar dengeleyici rol üstleniyor ve enflasyon tahmininin aynı kalmasını sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.