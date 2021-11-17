Ekonomistlerden endişelendiren öngörü: Reuters’tan Merkez Bankası’na 4 kritik soru

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:43

Doların her geçen rekor üzerine rekor kırması ve enflasyonun artması sebebiyle Türk ekonomisi sıkıntılı günler yaşarken analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) dört soru yöneltti.

Reuters’ta yayımlanan analizde Türk ekonomisinin sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapabileceği hamleler konusunda görüşlerini bildirdi.

TCMB'nin perşembe günü daha fazla faiz indirimi yapacağı yönünde tahminde bulunan ekonomistler, merkez bankasının bu hamle ile enflasyonu yükseltebileceği ve Türk lirasının giderek daha da fazla değer kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Türkiye’deki enflasyonun son iki yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirten analistler ekim ayındaki değerlerin beklenenden düşük çıkmasıyla faiz indirimi olasılığının arttığı görüşünde birleşiyor. Haberde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 aylık süreçte üç merkez bankası başkanını görevden almasına değinilirken merkez bankasının bağımsızlığı konusunda yatırımcıların güveninin sarsıldığı belirtiliyor.

TÜRKİYE BU OYUNU NE KADAR SÜRE OYNAYABİLİR?

Analistler, Türk lirasındaki değer kaybına ve çift haneli enflasyon rakamlarına rağmen faiz oranlarını düşürmenin tehlikeli bir adım olduğunu ifade ediyor. Ekonomist Erik Meyersson, “Türkiye’de yakın zamanda önemli bir siyaset değişikliği görmezsek, ülke, 2018 yılından bu yana üçüncü döviz krizine girebilir” diyerek uyarıda bulunuyor. Ayrıca analistler, Türkiye’nin geri ödemesi gereken dış borçlarının dolar cinsinden olduğunu ve bu durumun ekonomik anlamda büyük bir risk taşıdığını hatırlatıyor.

Türkiye’deki döviz rezervlerinin azaldığına da değinen analistler, ABD Merkez Bankası (FED) da dahil olmak üzere küresel merkez bankalarının enflasyonu engellemek amacıyla sıkılaşma politikası uyguladığını fakat Türkiye’nin daha fazla bu yöntemi kullanamayacağını belirtiyor.

ENFLASYON NE YÖNE GİDECEK?

Merkez bankasının yıllık enflasyon hedefinin ekim ayında yüzde 19,89 ile dört katı oranda aşıldığı belirtilirken pandemi sonrası artan taleplerin, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların ve enerji fiyatlarındaki yükselişin değer kaybeden Türk lirasındaki küresel baskıyı artırdığı ifade edildi.

Analistler, üretici fiyatlarının ekim ayında yıllık bazda yüzde 46,31 oranında artarak enflasyondaki yükselişi birkaç ay daha sürdürebileceğini kaydederken Deutsche Bank ise ana enflasyonun gelecek yılın ilk yarısında yüzde 20’nin üzerinde olacağı tahmininde bulundu.

ERDOĞAN’IN SON HAMLESİ NE OLACAK?

Yazıda, artan enflasyonun ve Türk lirasındaki değer kaybının tüketiciyi sert bir şekilde vurarak gelirlerini yiyip bitirdiği belirtilirken 19 yıldır güçlü bir ekonomi sağlama vaadinde bulunan Erdoğan’ın itibarının yıkıldığı ifade ediliyor.

Ekonomistler, Erdoğan’ın faiz indirimleri uygulayıp ihracat artırımını teşvik ederek ekonomiyi düzeltme konusunda kumar oynayacağını kaydederken şirketlerin, değer kaybeden Türk lirası karşısında döviz olarak borçlanmayı tercih etmeyeceği tahmininde bulunuyor.