Elektrik faturalarına zam yolu açılıyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önceki gün yaptığı açıklamada, elektrik ve doğalgazda Hazine üzerinden çok ciddi destekleri olduğunu belirterek, 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60’ının halen devlet tarafından karşılandığını söyledi. Bütçe olanakları çerçevesinde bu desteklere devam edeceklerini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

“Vatandaşımızı dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Bunu yaparken destek mekanizmasını daha etkin kullanmamız gerekiyor... Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz.”

Bayraktar’ın bu açıklaması “faturalar zamlanacak mı” sorusunu gündeme getirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, OECD Haziran 2024 verilerine göre Türkiye’nin yıllık yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile listenin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekti. Bakırlıoğlu, “Sayın Bayraktar’ın ağzında ‘gerçek maliyetlerin karşılandığı model’ diye bir bakla var. Belli ki daha kış gelmeden elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteği kaldırılıp; faturalara en az yüzde 50 zam gelecek. Bu kış yurttaş için zor geçecek” dedi.

‘FATURALAR DA BORÇLAR DA KABARACAK’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi olduğunu anımsatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz mayısta tüm meskenlere uygulanan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulaması sonlanmıştı. Bunun üzerine 1 Ağustos’tan itibaren doğalgaz bedeline yüzde 38’lik bir zam gelmiş ve bu da faturalara yaklaşık yüzde 25’lik artış olarak yansımıştı. Ülkemiz zaten enerji enflasyonunda dünyada lider ve yapılan bu düzenlemelerin de etkisiyle hızla dünyadan ayrışmaya devam ediyor. Şimdi elektrik ve doğalgaz faturalarında da aynı senaryo gerçekleşecek gibi görünüyor. Bakanın açıklamasına göre; gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilerin faturaları artık maliyet esaslı yansıtılacak. Ancak açıklamaya detaylı baktığımızda birçok muğlak nokta olduğunu görüyoruz. Bu kişiler neye göre belirlenecek ? Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan fatura desteği alan yurttaşlar ve emekliler mi yine destek almaya devam edecek? Eğer durum böyleyse, bu asgari ücretli ve sabit gelirli yurttaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarının yüzde 50 artması demektir.” Bakırlıoğlu, enflasyon altında ezilen, alım gücü kalmayan yurttaşların sırtına yeni fatura yükleri ekleneceğine dikkat çekti.

‘TARIM, SANAYİ BELİRSİZ’

Ayrıca tarım ve sanayi için durumun ne olacağının da belirsiz olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bakan; ‘vatandaşımızı dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz’ derken sanıyorum Türkiye’nin enerji enflasyonunda birinci olduğundan da bi haber… Güncel verilere baktığımızda elektrik faturasını ödeyemeyen ve destek almak zorunda kalan hane sayısını 4 milyona yaklaşmıştı. Yıl sonunda ise bu sayının 6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sadece elektrik faturasındaki durum. Doğalgaz desteğinde de rakamlar çok farklı değil. Faturalardaki desteğin kalkması durumunda bu sayının katlanarak artacağı da çok aşikar. Maliyet artışları yansıtılmıyorken, bu açıklamaya göre artık yansıtılacak. Bu da demek oluyor ki daha kış gelmeden hem elektrik hem doğalgaz faturaları, yüzde 50 zamlanacak. Dağıtım şirketlerinin vergi borçlarının sıfırlanırken olan yine yurttaşa olacak. Faturalar da borçlar da kabaracak.”