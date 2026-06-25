Elektrikli araç satışları artarken Continental yeni ürün gamını tanıttı

1871 yılında kurulan ve dünya genelinde 54 ülkede yaklaşık 78.000 kişiye istihdam sağlayan lastik üreticisi Continental, 2025 yılında 19,7 milyar Euro satış rakamına ulaştı. Şirketin otomobil, kamyon, otobüs, iki tekerlekli araçlar ve özel lastiklerin yanı sıra filolar için çözümler sunan Lastik Grubu ise aynı mali yılda 13,8 milyar Euro satış gerçekleştirdi. Küresel pazarda faaliyetlerini sürdüren Continental, son olarak Kuşadası’nda düzenlediği "Conti Experience – EV Driving Test" etkinliği ile elektrikli araçlar (EV) için geliştirdiği ürün gamını tanıttı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, 2025 yılında küresel elektrikli araç satışları yüzde 20 oranında büyüyerek 20,7 milyon adede ulaştı. Avrupa pazarı geçen yıl yüzde 33'lük bir büyüme kaydederken, Türkiye yaklaşık 190 bin adetlik elektrikli otomobil satışıyla Avrupa’nın dördüncü büyük pazarı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye'deki toplam elektrikli araç sayısı 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla 427.486 adet olarak kaydedildi. Bu istatistikler doğrultusunda elektrikli mobilite alanındaki çalışmalarını hızlandıran Continental, Kuşadası'ndaki etkinlikte farklı segmentlerdeki elektrikli araçlar için geliştirdiği lastiklerini gerçek yol koşullarında test etti.

FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK LASTİK TESTLERİ

Etkinlik kapsamında SportContact 7, AllSeasonContact 2, PremiumContact 7, PremiumContact 6, EcoContact 7 ve UltraContact NXT modelleri katılımcılar tarafından deneyimlendi. Elektrikli spor otomobillerin tork özelliklerine uygun olarak tasarlanan SportContact 7 modeli, Selçuk’taki Efes Havalimanı pistinde gerçekleştirilen fren mesafesi ve yol tutuş testlerinde kullanıldı.

Kuşadası - Özdere sahil yolu rotasında ise günlük kullanıma yönelik tasarlanan PremiumContact 7 ve PremiumContact 6 modelleri ile dört mevsim kullanım amacıyla üretilen AllSeasonContact 2 modeli test edildi. Aynı rotada, enerji verimliliği ve menzil optimizasyonu amacıyla geliştirilen EcoContact 7 ile yüksek oranda geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme içeriğine sahip UltraContact NXT modellerinin de sürüş denemeleri gerçekleştirildi.

'SÜRÜŞ DENEYİMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR'

Elektrikli mobilite alanındaki dönüşüm süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer şunları kaydetti:

"Elektrikli mobilite alanındaki dönüşüm yalnızca araç teknolojilerini değil, sürüş deneyimini de yeniden şekillendiriyor. Conti Experience etkinliğiyle katılımcılarımıza elektrikli araçlar için geliştirdiğimiz teknolojileri gerçek yol koşullarında deneyimleme fırsatı sunduk. Continental olarak güvenlik, performans, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği aynı potada buluşturan çözümlerimizle mobilitenin geleceğine yön vermeye devam ediyoruz. Bu etkinlik de geleceğe hazır ürün gamımızı ve mühendislik gücümüzü yakından paylaşmak adına önemli bir platform oldu."

2050 YILINA KADAR TAMAMEN SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME HEDEFİ

Etkinlikte şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Continental, lastik üretiminde yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş hammaddelerin payını 2030 yılına kadar yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı; en geç 2050 yılına kadar ise lastiklerinde yüzde 100 sürdürülebilir malzeme kullanımına ulaşmayı planlıyor. Şirket üretim süreçlerinde PET şişeler, yemeklik atık yağ, pirinç kabuğu külü ve geri dönüştürülmüş çelik gibi kaynakları kullanıyor.

Ayrıca su kullanımına dair açıklanan verilere göre Continental, 2020–2025 yılları arasında tüm üretim tesislerinde ürün başına su tüketimini yüzde 10’dan fazla azaltarak toplamda 197 milyon litre su tasarrufu sağladı.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki elektrikli araç orijinal ekipman (OEM) pazarında satış hacmi en yüksek 10 elektrikli araç üreticisi, araçlarında Continental ürünlerini tercih ediyor. Küresel ölçekte ise en büyük 20 otomotiv üreticisinden 17'si şirketin tedarik sağladığı markalar arasında yer alıyor.