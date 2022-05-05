Elektrikli otobüsler yasaklandı!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00

29 Nisan’da Fransa’nın başkenti Paris’te Bluebus 5SE markalı elektrikli otobüste yangın çıktı. Yolcular hemen tahliye edilirken neyse ki herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 30 itfaiyenin müdahale ettiği belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Shiftdelete.net'in haberine göre, yaşanan patlama ile etrafa yayılan kıvılcımlar ise büyük korku yarattı. Bir aydan kısa bir süre içinde Bolloré Bluebus markalı otobüslerde meydana gelen ikinci yangın olması nedeniyle, bu otobüslerin kullanımı Paris’te durdurulmuş durumda.

ÇIKAN YANGINLAR NEDENİYLE ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER SORGULANIYOR

Fransa’nın başkenti Paris’e hizmet veren devlete ait bir toplu taşıma işletmecisi olan RATP, son dönemde meydana gelen yangınların ardından Bolloré markalı otobüslerin kullanımını geçici olarak durdudu. 4 Nisan tarihinde de başka bir Bluebus 5SE’de yangın çıktığı belirtilirken, bu olay nedeniyle 149 otobüsün kızağa çekildiği açıklandı.

RATP yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

RATP, bu olayların nedenini açıklamak için üretici Bolloré’den tam bir rapor talep etti. Ayrıca bu otobüslerin tamamen güvenli bir şekilde tekrar faaliyete geçmesine izin vermek için bazı eylem planları talep etti.

Bolloré firması da bir açıklama yaparak yangınların nedenini belirlemek için RATP ve ilgili makamlarla aktif olarak işbirliği içinde olduklarını belirtti. 149 adet elektrikli otobüs ile Fransa’da hizmet veren şirket eleştiri oklarının da hedefi haline geldi.

Bolloré’nin 12 metre uzunluğundaki elektrikli otobüsü, 109 yolcu kapasitesine sahip. 441 kWh’lik bataryaya ev sahipliği yapan araç ortalama 320 km’lik menzil sunuyor. Aracın bataryaları ise tavanda ve otobüsün arka bölümünde toplanmış durumda. Şirket, Lityum Metal Polimer (LMP) bataryalarının herhangi bir sıvı bileşenin yanı sıra nikel ve kobalt içermediğinin altını çiziyor.