Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri mi oluyor? Serveti 852 milyar dolara ulaştı!

ABD’li milyarder Elon Musk, uzay ve havacılık şirketi SpaceX’in, yapay zekâ ve sosyal medya girişimi xAI’yi bünyesine katmasının ardından serveti 800 milyar doların üzerine çıkan ilk kişi oldu. Söz konusu birleşme, Musk’ın kişisel servetinde tarihi bir sıçramaya yol açtı.

SPACEX VE XAI ANLAŞMASININ SERVETE ETKİSİ

Forbes’un haberine göre SpaceX ile xAI arasındaki anlaşma, Musk’ın servetini 84 milyar dolar artırarak 852 milyar dolara taşıdı. Birleşme sonrası oluşan şirketin toplam değerinin 1,25 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

MUSK’IN BİRLEŞİK ŞİRKETTEKİ PAYI

Anlaşma öncesinde SpaceX’te yaklaşık yüzde 42, xAI’da ise yaklaşık yüzde 49 hisseye sahip olan Musk’ın, birleşme sonrasında 542 milyar dolar değer biçilen hisselerin yüzde 43’ünü elinde bulundurduğu belirtiliyor.

EN DEĞERLİ VARLIK SPACEX

Bu rakamlar, SpaceX’in Elon Musk’ın açık ara en değerli varlığı olduğunu ortaya koyuyor. Musk’ın ayrıca Tesla’da yüzde 12 paya sahip olduğu ve 124 milyar dolar değerinde hisse senedi opsiyonları bulunduğu biliniyor.

SERVETTE TARİHİ YÜKSELİŞ

Elon Musk’ın serveti son dönemde hızla arttı. Ekim 2025’te 500 milyar dolar seviyesine çıkan servet, SpaceX’in değerlemesiyle aralık ayında 600 milyar dolara ulaştı ve bundan yalnızca dört gün sonra 700 milyar dolar sınırını aştı.

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİNE BİR ADIM DAHA

Forbes’a göre Musk, dünyanın ikinci en zengin kişisi olan Google’ın kurucu ortaklarından Larry Page’i 578 milyar dolar farkla geride bıraktı. Bu gelişmeyle birlikte Elon Musk, dünyanın ilk trilyonerine dönüşmeye her zamankinden daha fazla yaklaştı.