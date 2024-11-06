Emekçi ek zam istiyor

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

Gelecek yıl vergi, harç ve cezalar yaklaşık yüzde 44 oranında artış belirleyen hükümet, milyonlarca memur ile memur emeklisine ocakta sadece yüzde 6 toplu sözleşme zammı verecek. Zam oranına tepki gösteren sendikalar harekete geçerek Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında “ek zam” için düzenleme yapılmasını talep etti. Muhalefet partileri ise önerge vermeye hazırlanıyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gelecek yılın ilk 6 aylık dilimi için planlanan artışın çalışan ve emekliler için umutlu bir gelecek vaat etmediğine dikkat çekerek, “Hükümetin kamu alacaklarına yüzde 44 zam yaparken kamu çalışanları ve emeklilere vereceği zammı, beklenen enflasyona bile ulaşmayan bir rakam adaletle ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Ocak ayı zammına ilave olarak yaşanan erimenin telafi edileceği bir ek zam ve refah payı eklenmesi, önümüzdeki yılda memur ve emeklilerimizin bütçelerinde oluşacak yükün hafiflemesini sağlayacaktır” dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da mağduriyetin giderilmesi için ocakta ek artış yapılması gerektiğini belirtti. Muhalefet partilerinin de bütçenin TBMM’deki görüşmeleri sürecinde ek artış için önerge vermeleri bekleniyor.