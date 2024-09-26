Emekçiler, ‘Gelirde adalet, vergide adalet’ talebiyle bu kez İstanbul’dan ses verdi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Gelirde adalet, vergide adalet” talebiyle başlattığı eylemleri sürdürüyor.

Tekirdağ, Mersin ve İzmir’in ardından DİSK, dün İstanbul Saraçhane’de bir miting düzenledi. Bu buluşmada emekçiler, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Ölmek var, dönmek yok; tazminatı vermek yok” sloganları atarken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, giderek derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluğun nedeninin 22 yıllık AKP hükümetlerinin tercihleri olduğunu anlattı. Çerkezoğlu şöyle devam etti:

‘KOCA BİR YALAN’

“Geçtiğimiz günlerde yeni orta vadeli programı (OVP) açıkladılar. Ne var OVP’de arkadaşlar? Daha yüksek enflasyon, daha düşük büyüme var. Yani çocuklarımızın daha fazla işsiz kalması var. Yüksek enflasyon karşısında daha da düşen ücretler var. Bir de tutturmuşlar enflasyonun nedeni ücretler diye. Koca bir yalan arkadaşlar, koca bir yalan. Bu ülkede enflasyonun nedeni üretimden kopmuş olmaktır. Enflasyonun nedeni dolarizasyon, enflasyonun nedeni aşırı kârlar.” Konuşmasında, son günlerin önemli gündemi olan tamamlayıcı emeklilik sistemine de değinen Çerkezoğlu, şunlara dikkat çekti:

En düşük emekli aylıklarına “Hazine’den tamamlama” diye ucube sistem uydurdular ve milyonlarca kişiyi bugün 12 bin 500 liraya mahkûm ettiler.

Bu kapsamda son OVP’de bir büyük tuzak daha görüyoruz. Emekli aylıkları o kadar düştü ki “ikinci emekli aylığı” adı altında bir aldatmaca hazırlanıyor. Bunun adı ise tamamlayıcı emeklilik sistemi.

Ama biz tanıyoruz bu tuzağı. Tamamlayıcı emeklilik sistemleri adı altında Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık kazanılmış hakkını, kırmızı çizgimizi, son kalemizi yani kıdem tazminatımızı ortadan kaldırmak var.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Daha önce kıdem tazminatını gasp etmek için yaptığınız her türlü girişim Türkiye işçi sınıfı ve DİSK’in duvarlarına nasıl çarpıp geri döndüyse bugün de bu konudaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ölmek var, dönmek yok, tazminatı vermek yok.

Mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini açıklayan Çerkezoğlu, emekçinin ürettiği değerden payını hakça almak istediğini, insanca yaşayacak bir ücret talep ettiğini sözlerine ekledi.