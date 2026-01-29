Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ünlü ekonomistten '1 maaş ikramiye' kulisi!

Milyonlarca emekli, ocak ayı zamlarının ardından bayram ikramiyelerine yapılacak olası artışı yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerine yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceği kulislerde konuşulurken, mevcut tutarın artırılmasına ilişkin beklentiler güçlenmiş durumda.

Halihazırda 4 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyelerinin, her bayram için 5’er bin TL seviyesine yükseltilebileceği ifade ediliyor. Konuya ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, ekonomist Muhammet Bayram’dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bayram, emekli ikramiyelerine dair daha önce gündeme gelmeyen bir seçeneği paylaştı. Bayram, “Emekliye 1 maaş ikramiye seçenekler arasında” ifadelerini kullandı.

İKİ BAYRAM İÇİN FARKLI SENARYOLAR GÜNDEMDE

Bayram, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin artırılmasının masada olduğunu belirterek, “Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5’er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun adalet tartışmalarını beraberinde getirdiğini ifade eden Bayram, devletin bu başlıklar üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Sosyal yardımların tek çatı altında toplanmasına yönelik bir model üzerinde durulduğunu belirten Bayram, hane gelirine göre destek mekanizmalarının devreye alınabileceğine dikkat çekti.

“GELİRİ DÜŞÜK OLANA 1 MAAŞ İKRAMİYE” SEÇENEĞİ

Bayram, düşük gelirli emekliler için farklı bir ikramiye modelinin değerlendirildiğini vurgulayarak, “Burada bayram ikramiyelerini herkese yüksek vermek yerine; geliri düşük, serveti olmayan kişilere 1 maaş bayram ikramiye verilmesi seçenekler arasında. Bu henüz kesin değil. Devlet yetkililerimiz buna karar verecek. Biz kulis bilgisi olarak paylaştık sizinle bunu” dedi.

Bu yaklaşımın, özellikle en düşük emekli maaşı alan kesimi hedeflediğini belirten Bayram, amaçlarının bayram öncesinde alım gücünü desteklemek olduğunu ifade etti.

“BAYRAM BAŞI 10, TOPLAMDA 20 BİN LİRA” İHTİMALİ

Mevcut sistemde 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Bayram, “Normalde 4 bin lira bayram ikramiyesi. Bu artışla birlikte en az 5 bin liraya gelmesi gerekiyor. Bu toplamda yıllık 10 bin liraya tekabül ediyor” dedi.

Ancak alternatif bir modelin de masada olduğunu aktaran Bayram, en düşük maaş alan emekliler için iki bayramda toplam bir maaş tutarında ikramiye verilmesinin gündemde olduğunu belirterek, “En düşük emekli maaşı alalara 2 bayramda yılda 1 maaş ikramiye verilsin. En azından bu ikramiye ile Kurban Bayramı’nda bir küçükbaş alınabilsin, ramazan alışverişi yapılabilsin” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, bayram başına 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL ikramiye verilmesinin tartışıldığını, ancak bu uygulamanın tüm emeklileri kapsamayacağını vurguladı.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR İÇİN DAHA DÜŞÜK İKRAMİYE GÜNDEMDE

Yüksek maaş alan emeklilerin alacağı ikramiyelere de değinen Bayram, bu gruba daha sınırlı bir ödeme yapılabileceğini söyledi. Bayram, “Sırf dul ve yetim maaşı alabilmek için boşanan insanlar var. Serveti olan ama en düşük emekli maaşı alanlar var. Bunlar bayram ikramiyesi alsın ama daha az alsın” dedi.

Hane içi gelir tespitine dayalı bir sistem üzerinde çalışıldığını belirten Bayram, devletin hedefinin düşük gelirli kesimi desteklemek olduğunu ifade ederek, “Devletimiz bir haneye asgari ücretten daha az para geliyorsa bunu asgari ücrete tamamlayacak. O yüzden yüksek maaş alan daha az emekli ikramiyesi alacak. Düşük maaş alanın daha fazla alması için çalışmalar mevcut” değerlendirmesinde bulundu.