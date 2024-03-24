Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar başladı. Bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde, milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini almak ve bayrama hazırlık yapmak istiyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:18
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?
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2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin, bu yıl ödeneceği günler araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." dedi. Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BAYRAM ÖNDE YATAR MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltildi.


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