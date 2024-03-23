Turgut Altınok’tan 'emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, emeklilere 5 bin lira ödeme vaadine ilişkin, “Şu an büyükşehir belediyesi bütçesinin yüzde 4’ünü sosyal desteklere veriyor. Biz bunu yüzde 10-12’lere çıkaracağız” dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AKP'nin 'Büyük Ankara Mitingi' öncesi NTV yayınında soruları yanıtladı.
Ankara’da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu anlatan Turgut Altınok, “Otobüsler balık istifi gibi. Vatandaşlarımız ulaşım probleminin çözülmesini istiyor” dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Başkentte kentsel dönüşüm talebinin de olduğunu söyleyen Altınok, “Ankara’da kaldırımlar kırık ve dökük. Kızılay’da dahi kaldırımlar kırık dökük. Ankara hakkını istiyor, hak ettiği hizmeti istiyor” ifadelerini kullandı.
EMEKLİLERE 5 BİN LİRA ÖDEME
Altınok’a seçim vaatlerinden olan emeklilere 5 bin lira ödeme sözü de soruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden sosyal yardımlar için yüzde 4’lük bir pay ayırdığını söyleyen Altınok, “Biz bunu yüzde 10-12’ye çıkaracağız” dedi.
Altınok, “Ankara’nın kaynaklarını düzgün kullanmama problemi var” dedi.
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