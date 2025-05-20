Emekli Diyanet'e isyan etti: 'Diyanet İşleri emekliye kurban düşmez desin'

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban fiyatları hızla yükselirken, ne asgari ücretliler ne de emekliler kurban kesmekte zorlanıyor. Osmaniye’de yaşayan emekli Metin Önal, “Diyanet İşleri çok fazla konularda böyle beyanat veriyorlar. Bir de emekliler için kurban beyanatı verseler. Mesela 4 kişi bir koyuna girebilir miyiz?” dedi.

EMEKLİLER VE İŞSİZLER ZORLANIYOR

Son yıllarda artan fiyatlar ve azalan alım gücü, özellikle emekliler ve işsizler için kurban satın almayı zorlaştırıyor. Bu yıl fiyat artışları önceki senelere göre daha belirgin şekilde hissediliyor.

2025 yılında kurbanlık fiyatları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda geçen yıla oranla yüzde 30-35 arasında arttı. Canlı kilogram fiyatları geçen yıl 280-320 TL arasında seyrederken, bu yıl 350-430 TL bandına yükseldi.

Büyükbaş hayvanın bir hissesi geçen yıl 25-30 bin TL civarındayken, bu yıl 30-40 bin TL arasında değişiyor. Besiciler, İstanbul’a genellikle Kars, Ardahan ve Ağrı’dan kurbanlık hayvan geldiğini, Kars’tan 20-25 hayvanlık bir TIR’ın nakliye ücretinin 100 bin liraya kadar çıktığını söylüyor.

KURBANLIK PAZARLARINDA YER KİRALARI ARTTI

Ayrıca, kurbanlık pazarlarındaki yer kiralarının geçen yıla göre yüzde 100 arttığı, geçen yıl 40-60 bin lira arasında olan 10-15 adetlik yer kiralarının bu yıl 100-150 bin liraya yükseldiği belirtiliyor. Fiyat artışının alıcıların enflasyon hesaplarına göre kısıtlanması nedeniyle tam olarak yansıtılamadığı ifade ediliyor.

EMEKLİLERDEN TEPKİLER

Emekli Metin Önal, kurbanlık fiyatlarına ve aldığı emekli maaşına tepki göstererek, “Ne yazık ki ülkemizde emekli kurban edildi. Kurban Bayramı yaklaşıyor ama emeklinin bu rakamlarla kurban kesme şansı sıfır. 14 bin 600 lira emekli maaşıyla emeklinin yaşaması zaten çok zor. Dini vecibesini yerine getirmek üzere Kurban da yaklaştı. Fiyatlara baktığınız zaman ortalama kurbanlık fiyatları 24-25 bin lira. Emekli maaşı 14 bin 600 lira. Asgari ücret 20 bin lira. Ne asgari ücretlinin ne emeklinin kurban kesme şansı yok. Diyanet İşleri çok fazla konularda böyle beyanat veriyorlar. Bir de emekliler için kurban beyanatı verseler. Mesela 4 kişi bir koyuna girebilir miyiz? Eğer giremiyorsak öncelikle valilik, belediye emeklilerle alakalı kurban bağışı kampanyası başlatsınlar. Çünkü emeklinin buna ihtiyacı var. Diyanet İşleri Başkanımız da fitre ve zekatlarınızı emekliye verebilirsiniz diyor ya da Diyanet İşleri Başkanımız açıklama yapsın emekliye kurban düşmez desin, emeklide bir rahatlasın. Yoksa herkes bir kurban kesmeye kalksa 6 ay belini doğrultamaz aç kalır. O nedenle bu kurban emekli için çok zor geçecek” dedi.

EMEKLİLERİN DURUMU ZOR

Memur emeklisi Nami Güney ise, “Maaşım 20 bin lira. Geçelim minimum sorduğum kurbanlığın fiyatı 21 bin liranın üzerinde. Geldik şimdi bunu telaşı içerisindeyiz. Çocuklarımız, mahalledeki herkes neredeyse kesiyor biz de kesmek zorundayız. Aslında bize kurban düşüyor mu düşmüyor mu? Diyanet kurbanlık fiyatı açıklıyor. Açıkladığı fiyat bizim maaşlarımızın dörtte biri kadar. Sayın Diyanet İşleri bize de bu kurbanlıkların yerini söylese de belirtse de biz de bu kurbanlıklardan alıp kessek. Dini vecibemizi yerine getirsek. Bir de üzerimdeki kıyafetlerden bahsetmek gerekirse en yenisinin yaşı beş. Kendi aldığım varsa. Diğerlerini eşin dostun yardımıyla alıyorum. İyi ki dişimizden tırnağımızdan yaptırdık da kiracı değiliz. Kiracı da olsak işin içinden nasıl çıkacağız. Maaşımız 20 bin lira” ifadelerini kullandı.