Emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme.. Resmen duyuruldu

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:55

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:55

Deprem felaketi nedeniyle SGK yeni bir karar aldı. Buna göre emekli maaşları bu ay erken yatırılacak. Memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle erken ödenecek.

MİLYONLARCA KİŞİ MERAKLA BEKLİYORDU

Milyonlarca emekli maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Yapılan düzenlemenin detayları duyuruldu.

Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SSK MAAŞLARININ ÖDEME TARİHLERİ

*17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta

*21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta

*25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, ödenecektir.

BAĞ-KUR MAAŞLARININ ÖDEME TARİHLERİ

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

*25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

*27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'da maaş ödemeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verildi