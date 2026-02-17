Emekliler Ankara’da 100. Yıl Semt Meclisi’yle ses yükseltiyor: ‘Tercih edilen ekonomik ve siyasal yönelimin sonucu’

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Çiğdem, Çukurambar, İşçi Blokları ve Kızılırmak mahallelerinden oluşan 100. Yıl Semt Meclisi, emeklilerin derinleşen yoksulluğuna karşı ses yükseltmeye hazırlanıyor. Yaşam pahalılığına karşı eylem yapacak olan emekliler, “Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, yıllarca verdiği emeğin karşılığını alamamakta, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, artan kira ve gıda fiyatları, kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması emeklileri sistematik bir yoksullaşmaya mahkum etmektedir. Bizler bu tabloyu ‘kaçınılmaz’ değil, tercih edilmiş bir ekonomik ve siyasal yönelimin sonucu olarak görüyoruz” dedi.

‘EMEKLİ KIRAATHANESİ’ KURULUYOR

22 Şubat saat 12.30’da İşçi Blokları Pazar Yeri’nde buluşacak olan yurttaşlar, “emekli kıraathanesi” kuracak. Aynı anda açılacak olan “Yokluk Sergisi” de temel gıda maddeleri, faturalar ve günlük harcamalar üzerinden emekli maaşlarının nasıl eridiğini kamusal alana taşıyacak. Daha sonra İşçi Blokları Çankaya Evi’nde forum ve söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 14.30’da başlayacak olan etkinlik kapsamında Prof. Dr. Aziz Konukman, “Emekli Aç, Sermaye Tok: Neden? Ne Yapmalı?” konusuna ilişkin konuşma gerçekleştirecek. Forumda, gelir dağılımındaki adaletsizlik, bütçe politikaları, sosyal devletin tasfiyesi ve emeklilerin hak kayıpları bilimsel veriler ışığında ele alınacak. Çözüm önerileri tartışılacak.

‘KAYNAK KİMİN İÇİN KULLANILIYOR?’

100. Yıl Semt Meclisi’nden eylem kapsamında yapılan açıklamada, “Çünkü sosyal devlet bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Çünkü emeklilik yoksulluk değil, insanca yaşam güvencesi demektir. Çünkü kaynak vardır; mesele kaynakların kimden yana kullanıldığıdır. 100. Yıl Semt Meclisi olarak; emeğin, dayanışmanın ve kamucu politikaların yanında duruyoruz. Emeklilerin insanca yaşayacağı, gelir adaletinin sağlandığı bir Türkiye için mahalleden başlayan demokratik bir kamusal tartışmayı büyütüyoruz” denildi.