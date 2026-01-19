Emekliler ‘Bizi 1 simide muhtaç ettiniz’ diyerek Cumhur İttifakı vekillerine seslendi: Sokakta yüzümüze nasıl bakacaksınız?

Emekliler “Açlığa, yoksulluğa ve sefalete” karşı “insanca bir yaşam hakkı” talebiyle Ankara, Kızılay Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi.

"İktidarı sandığa emekliler gömecek" sloganı atan emekliler ellerindeki simitleri göstererek "Bu sistem bizi bir simide muhtaç etti" isyanında bulundu.

Bir emekli ise “Sabah kahvaltıyla duruyorum. Eve varınca yemeğimi yiyeceğim. 600 milletvekiline haram zıkkım olsun. Ben emekliyim, Ayrancı Pazarı’ndan giyiniyorum. Eski giyiniyorum. Yaşım 69. Üzüle üzüle 28 çeşit rahatsızlığım var” tepkisini gösterdi.

Emekliler aylıklarına ‘20 bin lira seyyanen zam’ taleplerini yineledi.

‘YILGINLIK YOK DİRENİŞ VAR’

Tüm Emeklilerin Sendikası adına konuşan Adem Çiftçi, “Her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrıda bulunduk. Dünya duydu, saraylarda gününü gün eden iktidar duymadı” dedi.

En düşük emekli aylığınının bin 62 lira artırılarak, en düşük emekli aylığı alanların sayısının 4 milyondan, 4,9 milyona çıkarıldığını ifade eden Çiftçi, “Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz. Bu saçma sapan kanun teklifini, AKP ve MHP milletvekilleri, muhalefet partilerinin bütün itirazlarına rağmen, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda virgülüne dokunmadan geçirdiler. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Bu ayıplı teklife ortak olan vekilleri kınıyoruz. Şimdi komisyondan geçen yasa Genel Kurul'a havale edildi. Genel Kurul'da bu yasanın bu haliyle geçmesi kabul edilemez AKP-MHP milletvekillerine sesleniyoruz. Evde ailenizin, sokakta emeklinin yüzüne nasıl bakacaksınız?” diye konuştu.

“Emeklileri görmezden gelemezsiniz” diyen Çiftçi, “Bizim için uğraşan milletvekillerine selam olsun. Bizi duymayanlara son sözümüz şudur: Yılgınlık yok, direniş var” ifadelerini kullandı.