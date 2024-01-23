Emeklilerden pazar yerinde maaş zammı tepkisi
AKP hükümetinin en düşük emekli maaşını 10 bin TL yapmasına tepki gösteren DİSK Emekli Sen üyeleri İzmir'de pazar yerlerinde broşür dağıttı. DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe "Bu pazardan nasıl alışveriş yapacağız. Tek istediğimiz insanca yaşayabilmek" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Emeklilik yılı” ilan ettiği 2024’de en düşük emekli aylığının 10 bin TL olarak belirlenmesine tepkiler sürüyor.
DİSK Emekli Sen üyeleri İzmir'de çeşitli pazar yerlerinde broşür dağıtarak birlik çağrısı yaptı. DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe "Asgari ücret 17 bin lira, emekliye verilen ücret 10 bin lira. Bu emekli nasıl yaşayacak. Ev kirası 10 bin lira, bu pazarda nasıl alışveriş yapabilecek. Çocuklarına, torunlarına nasıl bakabilecek emeklilerin tek istediği insanca yaşayabilmek. Biz bu devlete vergimizi ödeyen insanlarız. Ne hırsızlık yaptık ne de vergi kaçırdık. Sadece insanca yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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