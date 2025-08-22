Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

Emeklilere yönelik banka promosyonları her geçen gün artıyor. Kamu bankalarında 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkan ödemeler, emekliler için cazip hale geliyor. Ancak bankalar arasındaki rekabetin yükselmesi, promosyon almak isteyen bazı emekliler için geçiş sürecinde sorun yaratabiliyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTARKEN REKABET YOĞUNLAŞIYOR Bankalar her 3 yılda bir emeklilere maaş promosyonu ödüyor. Yükselen enflasyon nedeniyle tutarlar artarken, özel bankalar daha yüksek promosyon teklif ederek emeklileri bünyelerine katmaya çalışıyor.

Ancak bu süreçte sorun yaşayan emeklilerin sayısı da az değil. Banka değiştirmek isteyen birçok emekli, sözleşme koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI MAĞDURİYET YARATABİLİR Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, promosyon sözleşmelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Sözleşmelerin ‘Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?’ gibi ayrıntılı incelenmesi gerekiyor” dedi.

Kılıç ayrıca, bazı bankaların promosyon için emeklilerden fatura taşıma ya da kredi kartı alma şartı koştuğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kılıç, “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlendirmede de buna kısıtlılık getiriyor” dedi.