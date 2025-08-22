Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!
Paylaş

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

22.08.2025 12:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet giderek artıyor. Bankaların sunduğu cazip tekliflerin yanında sözleşme şartları da dikkatle incelenmesi gereken önemli bir konu haline geldi. Tüketici dernekleri, emeklileri ek ürün koşullarına karşı uyarıyor. Emekliler banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Sözleşme imzalarken hangi şartlar emeklileri mağdur edebilir? Bankaların sunduğu ek ürün koşulları yasal mı, değil mi? İşte tüm ayrıntılar...

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

Emeklilere yönelik banka promosyonları her geçen gün artıyor. Kamu bankalarında 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkan ödemeler, emekliler için cazip hale geliyor. Ancak bankalar arasındaki rekabetin yükselmesi, promosyon almak isteyen bazı emekliler için geçiş sürecinde sorun yaratabiliyor.

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTARKEN REKABET YOĞUNLAŞIYOR

Bankalar her 3 yılda bir emeklilere maaş promosyonu ödüyor. Yükselen enflasyon nedeniyle tutarlar artarken, özel bankalar daha yüksek promosyon teklif ederek emeklileri bünyelerine katmaya çalışıyor.

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

Ancak bu süreçte sorun yaşayan emeklilerin sayısı da az değil. Banka değiştirmek isteyen birçok emekli, sözleşme koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor.

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

SÖZLEŞME ŞARTLARI MAĞDURİYET YARATABİLİR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, promosyon sözleşmelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Sözleşmelerin ‘Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?’ gibi ayrıntılı incelenmesi gerekiyor” dedi.

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

Kılıç ayrıca, bazı bankaların promosyon için emeklilerden fatura taşıma ya da kredi kartı alma şartı koştuğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

Kılıç, “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlendirmede de buna kısıtlılık getiriyor” dedi.

Emeklilere kritik uyarı: Banka promosyonlarında o riske dikkat!

EMEKLİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Emekli promosyonlarında cazip teklifler artarken, sözleşme koşullarının dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor. Tüketici dernekleri, özellikle ek ürün şartlarına karşı emeklilerin uyanık olması gerektiğini hatırlatıyor. Bankaların sunduğu yüksek promosyon teklifleri kadar, sözleşme detaylarının da emeklilerin hakları açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

İlgili Konular: #Emekli #banka promosyon #promosyon #emekli promosyonları