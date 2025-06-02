Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINDA AŞAMALI ARTIŞ
SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk dört ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3 oranında artış aldı. Mayıs enflasyonunun yüzde 2 olarak açıklanması durumunda beş aylık toplam artış yüzde 15,62’ye ulaşacak.
ZAM ORANI HAZİRAN VERİSİYLE NETLEŞECEK
Temmuz ayında maaşlara yansıyacak toplam zam oranının kesinleşebilmesi için haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanması bekleniyor. Böylece mayıs ve haziran verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak nihai artış ortaya çıkmış olacak.
MEMURLARDA FARKLI ZAM HESABI
Memurlar için maaş artışı, toplu sözleşmede belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. 2025 yılı itibariyle memurlara ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam öngörülüyor. Ancak, enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa aradaki fark maaşlara yansıtılacak.
TEMMUZ’DA MAAŞ ARTIŞI BELİRLENECEK
Sonuç olarak, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının belirlenmesinde temel kriter olacak. Zam oranları hem memur hem de emekli maaşlarında, açıklanacak TÜİK verileri doğrultusunda şekillenecek. Bu nedenle her enflasyon verisi maaşlarda doğrudan artış anlamına geliyor.