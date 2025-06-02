Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emekli için kritik önem taşıyor. Beklentiler enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşeceği yönünde. Bu oran, yılın ilk aylarında yapılan maaş artışlarıyla birlikte toplam zam oranını doğrudan etkileyecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA AŞAMALI ARTIŞ SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk dört ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3 oranında artış aldı. Mayıs enflasyonunun yüzde 2 olarak açıklanması durumunda beş aylık toplam artış yüzde 15,62’ye ulaşacak.

ZAM ORANI HAZİRAN VERİSİYLE NETLEŞECEK Temmuz ayında maaşlara yansıyacak toplam zam oranının kesinleşebilmesi için haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanması bekleniyor. Böylece mayıs ve haziran verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak nihai artış ortaya çıkmış olacak.

MEMURLARDA FARKLI ZAM HESABI Memurlar için maaş artışı, toplu sözleşmede belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. 2025 yılı itibariyle memurlara ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam öngörülüyor. Ancak, enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa aradaki fark maaşlara yansıtılacak.

Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 2 olarak açıklanması halinde, memurlar ve memur emeklileri yüzde 14,53 oranında zam alabilecek. Bu hesaplamada enflasyon farkı da dikkate alınıyor.