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Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?
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Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

2.06.2025 09:56:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

TÜİK’in açıklayacağı mayıs enflasyonu memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Zam oranı temmuz ayında netleşecek. Tüm gözler açıklanacak enflasyon verilerinde.

Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?
TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emekli için kritik önem taşıyor. Beklentiler enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşeceği yönünde. Bu oran, yılın ilk aylarında yapılan maaş artışlarıyla birlikte toplam zam oranını doğrudan etkileyecek.
Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINDA AŞAMALI ARTIŞ

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk dört ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3 oranında artış aldı. Mayıs enflasyonunun yüzde 2 olarak açıklanması durumunda beş aylık toplam artış yüzde 15,62’ye ulaşacak.
Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

ZAM ORANI HAZİRAN VERİSİYLE NETLEŞECEK

Temmuz ayında maaşlara yansıyacak toplam zam oranının kesinleşebilmesi için haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanması bekleniyor. Böylece mayıs ve haziran verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak nihai artış ortaya çıkmış olacak.
Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

MEMURLARDA FARKLI ZAM HESABI

Memurlar için maaş artışı, toplu sözleşmede belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. 2025 yılı itibariyle memurlara ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam öngörülüyor. Ancak, enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa aradaki fark maaşlara yansıtılacak.
Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?
Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 2 olarak açıklanması halinde, memurlar ve memur emeklileri yüzde 14,53 oranında zam alabilecek. Bu hesaplamada enflasyon farkı da dikkate alınıyor.
Emeklilerin gözü enflasyon verilerinde: En düşük maaş ne kadar olacak?

TEMMUZ’DA MAAŞ ARTIŞI BELİRLENECEK

Sonuç olarak, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının belirlenmesinde temel kriter olacak. Zam oranları hem memur hem de emekli maaşlarında, açıklanacak TÜİK verileri doğrultusunda şekillenecek. Bu nedenle her enflasyon verisi maaşlarda doğrudan artış anlamına geliyor.
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