SGK Uzmanı uyardı: 2026 yılında prim yükleri ve borçlanma bedeli artıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen ancak Resmi Gazete’de henüz yayımlanmayan 7566 sayılı yasa, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda önemli değişiklikler içeriyor.



Cumhuriyet TV’ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Nergis Şimşek, düzenlemelerin temel amacının sosyal güvenlik sisteminin dengesini sağlamak olduğunu ancak yükün büyük ölçüde sigortalıların ve işverenlerin üzerine yıkıldığını vurguladı.

BORÇLANMA PRİMLERİ ARTTI

Yasayla birlikte hizmet borçlanmalarında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi. Bu artış askerlik borçlanması, doktora ve uzmanlık süreleri, avukatlık stajı, doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanmaları kapsıyor.

Şimşek, artışın yurttaşlar açısından ciddi maliyetler doğurduğuna dikkat çekerek, “2026 yılında asgari ücrette olası bir yüzde 30 artışla birlikte bir günlük borçlanma bedeli 507 liraya çıkacak. 540 günlük askerlik borçlanması yapan bir sigortalı yaklaşık 273 bin lira ödemek zorunda kalacak” dedi.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN ÇİFTE DARBE

Bağ-Kur’lular açısından düzenleme ayrı bir mağduriyet yarattı. Daha önce silinen hizmet sürelerinin ihyasında uygulanan yüzde 34,75’lik prim oranı yüzde 45’e çıkarıldı. Ayrıca Bağ-Kur’luların talep ettiği kısmi ihya hakkı da yasaya eklenmedi.

2 bin 300 gün silinen hizmetini ihya etmek isteyen bir Bağ-Kur sigortalısının ödeyeceği tutar 692 bin liradan 897 bin liraya yükseldi.

Bununla birlikte, 18–29 yaş arası genç girişimcilere sağlanan 1 yıllık Bağ-Kur prim desteği de yasayla kaldırıldı.

PRİM TEŞVİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

İşverenler için uygulanan prim teşviki yüzde 4’ten yüzde 2’ye indirildi. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde ise 1 puanlık artış yapıldı. Bu artış, isteğe bağlı sigortalılar, tarım sigortalıları, ev hizmetlerinde çalışanlar ve sanatçılar dahil tüm sigortalı gruplar için prim yükünü artırdı.

HANGİ YIL DAHA AVANTAJLI?

Şimşek, emekli aylıklarının hesaplanmasında yıl avantajı kavramına dikkat çekti. 2025 yılında emekli aylıklarına yapılan kümülatif artışın, yılın enflasyon ve gelişme hızının üzerinde kaldığını belirten Şimşek, “2025’te emekli olmak, 2026’ya göre yüzde 2,6 ila yüzde 3 arasında daha avantajlı” dedi.

Ancak bu farkın 2024’te olduğu gibi yüzde 30–35 seviyelerinde olmadığını vurgulayan Şimşek, tercihin büyük ölçüde yurttaşların ekonomik koşullarına bağlı olduğunu söyledi.

KRİTİK TARİH: 31 ARALIK 2025

SGK Uzmanı Nergis Şimşek, borçlanma ya da ihya yoluyla emekli olmayı planlayanlara uyarıda bulundu:

“Askerlik borçlanması, hizmet borçlanması ya da Bağ-Kur ihyası yapacak olanlar 31 Aralık 2025’e kadar mutlaka başvuruda bulunmalı. Ödeme ocak ya da mart ayında yapılsa bile, tutar başvuru tarihine göre hesaplanır. Böylece 2026’daki yüksek oranlardan etkilenmezler.”

Mevcut veriler ışığında 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13, 14 oranında zam öngörülüyor. En düşük emekli aylığı olan 16.881 lira, bu oranla birlikte yaklaşık 19.099 liraya çıkacak.

Memur ve emekli memurlar için ise toplu sözleşme kapsamında artış oranı yüzde 19,6 olacak. Ayrıca çalışan memurlara 1.000 lira taban aylık artışı ve ilave ödeme verilecek.