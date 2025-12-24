Emekliye seyyanen zam gelecek mi? SGK uzmanı Ankara kulislerinden son bilgileri paylaştı!

Asgari ücret artışı kamuoyuna açıklandı. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretin ilan edilmesiyle birlikte maaşlar, sosyal ödemeler ve işveren maliyetlerinde değişiklikler gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak artışın etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İŞVEREN MALİYETİ ARTTI, DESTEK MEKANİZMASI DEVREDE

Karakaş, “İşverene maliyet yaklaşık 950 dolar seviyesine çıktı” ifadesini kullanarak, yüzde 25,75 oranındaki işveren hissesiyle birlikte yükün arttığını söyledi.

Buna karşın borcu bulunmayan işverenler için kişi başı 1.270 TL destek sağlanacağını belirten Karakaş, imalat sektöründe işçi giderlerinin yüzde 5, diğer sektörlerde ise yüzde 2 oranında düşeceğini aktardı.

“ASGARİ ÜCRET OYUNU” UYARISI

Asgari ücretli sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaş, 7 milyondan fazla kişinin asgari ücretli göründüğünü ancak bu kişilerin önemli bir bölümünün maaşının bir kısmını elden aldığını ifade etti. Karakaş, “Bazı fırsatçı işverenler devlet desteklerinden yararlanmak için bu yolu seçiyor ama denetimler sıkılaşıyor” dedi.

SGK’nın meslek kodu uygulamasına da dikkat çeken Karakaş, “Yeni başlayan işçiye asgari ücret verilebilir ama kıdemli çalışana verilemez. SGK ve mahkemeler bunu sorguluyor” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞIYLA DEĞİŞEN ÖDEMELER

Asgari ücretteki artışla birlikte birçok kalemde güncelleme yapılması bekleniyor. Buna göre:

Özel sektörde beyaz yakalı maaş zamlarında yüzde 27 oranı referans alınacak

İşsizlik maaşı artacak, üst sınırdan ödeme alanlar da zamdan yararlanacak

Hamilelik ve analık ödemeleri asgari ücret artışına paralel yükselecek

SGK gelirleri, idari cezalar ve sosyal yardımlarda artış yaşanacak

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

Asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş oldu. Karakaş, “Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin TL olan tavan, 1 Ocak’ta emekli olan bir kişi için 130 bin TL’ye kadar kıdem tazminatı anlamına geliyor” dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM TARTIŞMASI

Emekli maaşlarına ilişkin Ankara kulislerini de değerlendiren Karakaş, 2026 Ocak ayında seyyanen zam ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı. Karakaş, "Seyyanen zam olmazsa artış yüzde 12-13 seviyesinde kalır. Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" dedi.

Karakaş ayrıca memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 18 zam ve 1.000 TL seyyanen artış beklendiğini, bunun dışında refah payına yönelik güçlü bir sinyal bulunmadığını ifade etti.

PRİM GÜNÜ VE AİLE YAPISI VURGUSU

Prim gün sayısına göre sistemde adaletsizlik bulunduğunu savunan Karakaş, "9 bin gün prim ödeyenle düşük prim ödeyenler için ayrı tavan uygulanmalı" değerlendirmesinde bulundu. Asgari ücrette aile ve çocuk sayısının da dikkate alınması gerektiğini belirten Karakaş, "18 yaşında bekarla iki çocuklu bir ailenin aldığı ücret aynı olmamalı" ifadelerini kullandı.