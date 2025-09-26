En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini kapsayan bölgede 2025 yılı otomobil satış verileri açıklandı.

Toplam 8 milyon 691 bin 840 adetlik satış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,37’lik artış kaydedildi.

En yüksek artış yüzde 40,83 ile Litvanya’da, en sert düşüş ise yüzde 39,84 ile Estonya’da görüldü.

AVRUPA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPAN ÜLKELERİ

1- Almanya – 1.874.821

2- Birleşik Krallık – 1.265.281

3- Fransa – 1.046.460

4- İtalya – 1.041.120

5- İspanya – 769.452

6- Türkiye – 654.413

7- Polonya – 378.054

8- Belçika – 292.349

9- Hollanda – 237.909

10- Avusturya – 189.370

TÜRKİYE OTOMOBİL SATIŞLARINDA AVRUPA’DA YÜKSELDİ Türkiye, 2025 yılında 654 bin 413 otomobil satışıyla Avrupa sıralamasında dikkat çekti. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 8’lik artışa işaret ederken Türkiye’yi listenin 6. basamağına taşıdı.