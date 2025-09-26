Cumhuriyet Gazetesi Logo
En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!
Paylaş

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

26.09.2025 15:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

Avrupa otomotiv pazarında son veriler açıklandı. Türkiye’nin listede üst sıralara çıkması dikkat çekti. Satışlardaki hareketlilik sektöre dair yeni ipuçları veriyor. Peki Avrupa otomobil satışlarında Türkiye hangi sırada yer aldı? 2025’te satışlar ne kadar arttı ve sektör hareketliliği neyi gösteriyor? Yeni veriler pazardaki trendleri nasıl etkiliyor? İşte tüm ayrıntılar...

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini kapsayan bölgede 2025 yılı otomobil satış verileri açıklandı. 

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

Toplam 8 milyon 691 bin 840 adetlik satış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,37’lik artış kaydedildi. 

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

En yüksek artış yüzde 40,83 ile Litvanya’da, en sert düşüş ise yüzde 39,84 ile Estonya’da görüldü.

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

AVRUPA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPAN ÜLKELERİ

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

1- Almanya – 1.874.821

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

2- Birleşik Krallık – 1.265.281

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

3- Fransa – 1.046.460

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

4- İtalya – 1.041.120

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

5- İspanya – 769.452

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

6- Türkiye – 654.413

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

7- Polonya – 378.054

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

8- Belçika – 292.349

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

9- Hollanda – 237.909

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

10- Avusturya – 189.370

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

TÜRKİYE OTOMOBİL SATIŞLARINDA AVRUPA’DA YÜKSELDİ

Türkiye, 2025 yılında 654 bin 413 otomobil satışıyla Avrupa sıralamasında dikkat çekti. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 8’lik artışa işaret ederken Türkiye’yi listenin 6. basamağına taşıdı.

En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti!

Türkiye’nin Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükselmesi, iç pazardaki talebin canlılığını ve sektördeki hareketliliği gösterdi.

İlgili Konular: #türkiye #otomobil #otomotiv #Avrupa