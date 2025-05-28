Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları – Türkiye 125
” listesini yayımladı.
Bu yıl ilk kez 125 markayı kapsayacak şekilde genişletilen listede Türkiye’nin en değerli 20 markası ile Tesla arasındaki fark dikkat çekti.
İşte Türkiye’nin en değerli 20 markası ve sektörleri ile Tesla arasındaki o fark...
20. Togg
– Otomotiv – 179 milyon dolar
19. Migros
– Perakende – 218 milyon dolar
18. Şişe Cam
– Kimya – 240 milyon dolar
17. Turkcell
– Telekomünikasyon – 262 milyon dolar
16. Petrol Ofisi
– Akaryakıt – 262 milyon dolar
15. BİM
– Perakende – 293 milyon dolar
14. Ülker
– Gıda – 302 milyon dolar
13. Anadolu Efes
– Alkollü İçecek – 304 milyon dolar
12. Yapı Kredi
– Banka – 308 milyon dolar
11. Akbank
– Banka – 345 milyon dolar
10. Vakıfbank
– Banka – 386 milyon dolar
9. Yeni Rakı
– Alkollü İçecek – 590 milyon dolar
8. Garanti BBVA
– Banka – 721 milyon dolar
7. LC Waikiki
– Hazır Giyim – 828 milyon dolar
6. Ziraat Bankası
– Banka – 875 milyon dolar
5. Ford Otosan
– Otomotiv – 905 milyon dolar
4. Vestel
– Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar
3. İş Bankası
– Banka – 1,240 milyar dolar
2. Arçelik
– Dayanıklı Tüketim – 1,645 milyar dolar
1. Türk Hava Yolları
– Hava Yolu – 2,266 milyar dolar
TESLA İLE ARADAKİ FARK
Bu 20 markanın toplam değeri 13,018 milyar dolar olarak hesaplandı. Öte yandan, Mayıs 2025 itibarıyla Tesla’nın piyasa değeri 1,168 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
İLK 20'NİN TOPLAM DEĞERİ TESLA'NIN YÜZDE 1'İ
Bu da Türkiye’nin en değerli 20 markasının toplamının Tesla’nın değerinin yalnızca yüzde 1,11’ine denk geldiğini gösteriyor. Bu fark 2025'te Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki yerini ve sınırlarını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.