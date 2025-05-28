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Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
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Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

28.05.2025 18:01:00
Güncellenme:
Çağrı Kubilay Avcı
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Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. Türk şirketlerinin toplam değeriyle küresel devler arasındaki fark dikkat çekti. Tesla ile yapılan kıyaslama, yerli markaların küresel ölçekteki yerini gözler önüne serdi.

Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları – Türkiye 125” listesini yayımladı. 
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

Bu yıl ilk kez 125 markayı kapsayacak şekilde genişletilen listede Türkiye’nin en değerli 20 markası ile Tesla arasındaki fark dikkat çekti.

İşte Türkiye’nin en değerli 20 markası ve sektörleri ile Tesla arasındaki o fark...

Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
20. Togg – Otomotiv – 179 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
19. Migros – Perakende – 218 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
18. Şişe Cam – Kimya – 240 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
17. Turkcell – Telekomünikasyon – 262 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
16. Petrol Ofisi – Akaryakıt – 262 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
15. BİM – Perakende – 293 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
14. Ülker – Gıda – 302 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
13. Anadolu Efes – Alkollü İçecek – 304 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
12. Yapı Kredi – Banka – 308 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
11. Akbank – Banka – 345 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
10. Vakıfbank – Banka – 386 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
9. Yeni Rakı – Alkollü İçecek – 590 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
8. Garanti BBVA – Banka – 721 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
7. LC Waikiki – Hazır Giyim – 828 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
6. Ziraat Bankası – Banka – 875 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
5. Ford Otosan – Otomotiv – 905 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
4. Vestel – Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
3. İş Bankası – Banka – 1,240 milyar dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
2. Arçelik – Dayanıklı Tüketim – 1,645 milyar dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!
1. Türk Hava Yolları – Hava Yolu – 2,266 milyar dolar
Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

TESLA İLE ARADAKİ FARK

Bu 20 markanın toplam değeri 13,018 milyar dolar olarak hesaplandı. Öte yandan, Mayıs 2025 itibarıyla Tesla’nın piyasa değeri 1,168 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

İLK 20'NİN TOPLAM DEĞERİ TESLA'NIN YÜZDE 1'İ

Bu da Türkiye’nin en değerli 20 markasının toplamının Tesla’nın değerinin yalnızca yüzde 1,11’ine denk geldiğini gösteriyor. Bu fark 2025'te Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki yerini ve sınırlarını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

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