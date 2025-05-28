Türk devleri Tesla'nın yüzde 1'ine karşılık geldi!

Türkiye’nin En Değerli Markaları – Türkiye 125” listesini yayımladı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “” listesini yayımladı.

Bu yıl ilk kez 125 markayı kapsayacak şekilde genişletilen listede Türkiye’nin en değerli 20 markası ile Tesla arasındaki fark dikkat çekti. İşte Türkiye’nin en değerli 20 markası ve sektörleri ile Tesla arasındaki o fark...

Togg – Otomotiv – 179 milyon dolar 20.– Otomotiv – 179 milyon dolar

Migros – Perakende – 218 milyon dolar 19.– Perakende – 218 milyon dolar

Şişe Cam – Kimya – 240 milyon dolar 18.– Kimya – 240 milyon dolar

Turkcell – Telekomünikasyon – 262 milyon dolar 17.– Telekomünikasyon – 262 milyon dolar

Petrol Ofisi – Akaryakıt – 262 milyon dolar 16.– Akaryakıt – 262 milyon dolar

BİM – Perakende – 293 milyon dolar 15.– Perakende – 293 milyon dolar

Ülker – Gıda – 302 milyon dolar 14.– Gıda – 302 milyon dolar

Anadolu Efes – Alkollü İçecek – 304 milyon dolar 13.– Alkollü İçecek – 304 milyon dolar

Yapı Kredi – Banka – 308 milyon dolar 12.– Banka – 308 milyon dolar

Akbank – Banka – 345 milyon dolar 11.– Banka – 345 milyon dolar

Vakıfbank – Banka – 386 milyon dolar 10.– Banka – 386 milyon dolar

Yeni Rakı – Alkollü İçecek – 590 milyon dolar 9.– Alkollü İçecek – 590 milyon dolar

Garanti BBVA – Banka – 721 milyon dolar 8.– Banka – 721 milyon dolar

LC Waikiki – Hazır Giyim – 828 milyon dolar 7.– Hazır Giyim – 828 milyon dolar

Ziraat Bankası – Banka – 875 milyon dolar 6.– Banka – 875 milyon dolar

Ford Otosan – Otomotiv – 905 milyon dolar 5.– Otomotiv – 905 milyon dolar

Vestel – Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar 4.– Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar

İş Bankası – Banka – 1,240 milyar dolar 3.– Banka – 1,240 milyar dolar

Arçelik – Dayanıklı Tüketim – 1,645 milyar dolar 2.– Dayanıklı Tüketim – 1,645 milyar dolar

Türk Hava Yolları – Hava Yolu – 2,266 milyar dolar 1.– Hava Yolu – 2,266 milyar dolar

TESLA İLE ARADAKİ FARK Bu 20 markanın toplam değeri 13,018 milyar dolar olarak hesaplandı. Öte yandan, Mayıs 2025 itibarıyla Tesla’nın piyasa değeri 1,168 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.