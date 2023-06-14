En düşük aylıkta eşitlenen emekli ile aynı kaderi yaşamak istemiyorlar: Memur kademe istedi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

İktidar 9.5 milyon emekliyi en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlerken aynı duruma düşmek istemeyen memurlardan uyarı geldi. Memur, iktidarın seçim öncesinde söz verdiği gibi en düşük maaşı net 22 bin TL’ye çıkarırken, belirlenen artışların aynı oranda diğer kademelere de yapılmasını istedi. Bunun üzerine de enflasyon farkı ve toplusözleşme zammı talep etti.

Türkiye’de yaklaşık 15 milyon emekli bulunuyor. İktidar nisanda yaptığı düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkardı. Bu yapılırken prim farkı gözetilmedi. Şu anda emeklilerin yaklaşık 9.5 milyonu en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmiş durumda. Ayrıca en düşük aylık ile ortalama aylık arasındaki makas da kapandı. Meclis açıldığında prime göre yeni bir düzenleme yapılacağı belirtilmişti. Ancak bu düzenleme de halen yapılmadı.

MEMURDAN UYARI

İktidar seçim öncesinde en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracağının sözünü verdi. Bunun üzerindeki maaşların nasıl düzenleneceği ise belirsiz. Böyle bir durumda memurların büyük bir bölümü de en düşük maaşta eşitlenmiş olacak. 22 bin liranın üzerindeki maaşlarla aradaki makas da kapanacak.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, konfederasyonun olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geylan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldığına işaret ederek “Bu durumda yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyen arasında bir haksızlık ortaya çıktı. En düşük memur maaşı 22 bin TL yapılırken belirlenen artışların aynı oranda diğer kademelere de yansıtılması elzemdir” dedi.

YÜZDE 6 FARK EKLENSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözü verdiğinde 22 bin TL’nin 1158 dolara denk geldiğine dikkat çeken Geylan, şu talepte bulundu:

“Şimdi ise 940 dolara denk gelmektedir. Yani daha zammı almadan alım gücü yıpranmış durumdadır. Bu durumda Türkiye Kamu-Sen olarak biz diyoruz ki, geride kalan dönemde uğradığımız gelir kaybının telafisi anlamında en düşük memur maaşı 22 bin TL’ye seyyanen artış ve refah payı ile yükseltildikten sonra, bunun üzerine toplusözleşme hükmü gereğince maaşlarımıza ikinci altı ayın yüzde 6 artışı ve enflasyon farkı da eklensin.”

HÜKÜMET ORTAĞINDAN ASGARİDE 15 BİN TL ÇIKIŞI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için dün ilk toplantısını yaptı. İşçi kesimi ücretin yaşanan ekonomik krize göre güncellenmesini isterken hükümet ortağı Yeniden Refah Partisi’nden ise 15 bin TL talebi geldi.

Masaya herhangi bir rakamın gelmediği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ın başkanlığında düzenlendi. Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katıldığı toplantıda işçi tarafı TÜİK’ten bir işçinin asgari geçim tutarının hesaplanmasını istedi.

Toplantıya Genel Sekreter Pevrul Kavlak yerine katılan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, “Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Masada rakam konuşulmadı. Talebimiz ücretin hayat pahalılığına göre güncellenmesi” dedi.

ERBAKAN SÜRPRİZİ

Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise asgari ücrete ilişkin “Asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım” dedi.