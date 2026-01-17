Milyonların maaş zam oranları belli olduktan sonra gözler banka hesaplarına çevrildi. Peki, En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın 17'sinde ödenecek olan maaş gününe yetiştirilmesi bekleniyor. Yetiştirilmediği takdirde en düşük maaş yine 16.881 TL olarak ödenecek. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırılacak.

ÖDEME TAKVİMİ TABLOSU

Tahsis numarasının son hanesine göre SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi şu şekilde:

4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0: 28 Ocak

4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleri

Memur emeklisi yani emekli sandığı mensupları için maaşlar, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılıyor.