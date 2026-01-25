En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu mu? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları banka hesaplarına ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI 3.119 TL NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaş zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan emeklilerin zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak tarihinde ödenmeye başladı. En düşük emekli maaşı kapsamında ödeme alan emeklilere 16.881 TL olan Temmuz-Aralık ayı dönemi maaşları yatırıldı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükselmesinin ardından oluşacak 3.119 TL'lik fark ödemeleri için düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.