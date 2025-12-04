En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Kasım ayı TÜFE verisinin yüzde 0,87, 11 aylık enflasyonun ise yüzde 29,74 olarak açıklanması, yıl sonu enflasyonunun hükümetin sık sık işaret ettiği yüzde 31 düzeyinde tamamlanacağına işaret etti.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ZAM ORANLARI ŞEKİLLENİYOR Açıklanan veriler, ocak ayında yapılacak maaş artışlarının çerçevesini belirledi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, köşe yazısında hem emekliler hem de memurlar için ortaya çıkan zam oranlarını değerlendirdi.

ZAM ORANLARI ARASINDA 6,4 PUANLIK FARK Erdursun’un hesaplamasına göre 11 aylık enflasyon dikkate alındığında:

SSK–Bağkur emeklilerinde zam oranı yüzde 12,3 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayı verisinin eklenmesiyle sınırlı bir artış ihtimali olsa da belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Memurlar ve memur emeklilerinde enflasyon farkı yüzde 18,7 olarak hesaplanıyor.

Memurlarda kullanılan farklı hesap yöntemi, zam oranının SSK–Bağkur emeklilerine göre daha yüksek oluşmasına neden oldu. Böylece iki grup arasında 6,4 puanlık fark meydana geldi.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ GÜNDEMDE Erdursun, geçmiş uygulamalara dikkat çekerek bu farkın refah payı düzenlemesiyle kapatılmasının “kuvvetle muhtemel” olduğunu ifade etti. Böyle bir düzenleme yapılması hâlinde:

En düşük emekli maaşı 20 bin 30 TL düzeyine yükselmesi bekleniyor.