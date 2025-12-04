Cumhuriyet Gazetesi Logo
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!
Paylaş

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

4.12.2025 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplama, SSK-Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasında büyük bir zam farkının oluştuğunu ortaya çıkardı. Uzman, geçmiş uygulamaları işaret ederek bu farkın refah payı düzenlemesiyle kapatılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve en düşük emekli maaşında iyileşme beklendiğini belirtti. Peki SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Kasım ayı TÜFE verisinin yüzde 0,87, 11 aylık enflasyonun ise yüzde 29,74 olarak açıklanması, yıl sonu enflasyonunun hükümetin sık sık işaret ettiği yüzde 31 düzeyinde tamamlanacağına işaret etti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ZAM ORANLARI ŞEKİLLENİYOR

Açıklanan veriler, ocak ayında yapılacak maaş artışlarının çerçevesini belirledi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, köşe yazısında hem emekliler hem de memurlar için ortaya çıkan zam oranlarını değerlendirdi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

ZAM ORANLARI ARASINDA 6,4 PUANLIK FARK

Erdursun’un hesaplamasına göre 11 aylık enflasyon dikkate alındığında:

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

SSK–Bağkur emeklilerinde zam oranı yüzde 12,3 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayı verisinin eklenmesiyle sınırlı bir artış ihtimali olsa da belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Memurlar ve memur emeklilerinde enflasyon farkı yüzde 18,7 olarak hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Memurlarda kullanılan farklı hesap yöntemi, zam oranının SSK–Bağkur emeklilerine göre daha yüksek oluşmasına neden oldu. Böylece iki grup arasında 6,4 puanlık fark meydana geldi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

REFAH PAYI BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Erdursun, geçmiş uygulamalara dikkat çekerek bu farkın refah payı düzenlemesiyle kapatılmasının “kuvvetle muhtemel” olduğunu ifade etti. Böyle bir düzenleme yapılması hâlinde:

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

En düşük emekli maaşı 20 bin 30 TL düzeyine yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi!

Erdursun’a göre bu artış, mevcut hayat pahalılığı karşısında ancak sınırlı bir iyileşme sağlayacak.

İlgili Konular: #Emekli #emekli maaşı #Özgür Erdursun #emekli maaşları #En düşük emekli maaşı