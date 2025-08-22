En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor? Konut, taşıt, ihtiyaç...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 15 ağustos ile biten haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 8 milyar TL geriledi ve 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL oldu. Konut kredisi artış gösterirken, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde düşüş yaşandı. Tüketiciler “daha düşük faiz” beklentisiyle beklemeye geçti. Peki bu hafta en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini hangi bankalar veriyor?

KREDİ HACMİNDE GERİLEME YAŞANDI Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte tüketici kredisi faizleri gevşemeye devam ediyor. Bu süreçte kredi talebinde artış gözlense de BDDK verileri, tüketicilerin kredide “frene bastığını” ortaya koydu.

15 Ağustos haftasında TL cinsinden tüketici kredileri 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam 2 trilyon 454 milyar 318 milyon TL seviyesindeydi. Böylece 1 haftada yaklaşık 8 milyar TL’lik düşüş yaşandı.

KONUT KREDİSİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR Tüketici kredileri içinde konut kredilerinde artış devam etti. Geçen hafta 2,6 milyar TL yükselişle toplam konut kredisi hacmi 601 milyar 201 milyon TL’ye çıktı.

Bu hafta bankaların sunduğu en düşük konut kredisi oranları: Ziraat Bankası: Yüzde 2,69

Yüzde 2,69 Kuveyt Türk: Yüzde 2,77

Yüzde 2,77 Halkbank: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 Vakıf Katılım: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 TEB: Yüzde 2,85

1 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME PLANI Kredi tutarı: 1.000.000 TL

1.000.000 TL Faiz oranı: Yüzde 2,69

Yüzde 2,69 Vade: 120 ay

120 ay Aylık taksit: 28.060 TL

28.060 TL Toplam geri ödeme: 3.367.284 TL

TAŞIT KREDİSİNDE GERİLEME DEVAM EDİYOR Taşıt kredisi hacmi geçen hafta yaklaşık 1,4 milyar TL düşerek 54 milyar 368 milyon TL’ye geriledi. Bu hafta 24 ay vadeli en düşük taşıt kredisi oranları: Kuveyt Türk: Yüzde 2,98

Yüzde 2,98 Albaraka: Yüzde 2,99

Yüzde 2,99 Vakıf Katılım: Yüzde 3,15

Yüzde 3,15 Garanti BBVA: Yüzde 3,29

Yüzde 3,29 Akbank: Yüzde 3,45

300 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİSİNİN 24 AYLIK GERİ ÖDEME PLANI Kredi tutarı: 300.000 TL

300.000 TL Faiz oranı: Yüzde 2,98

Yüzde 2,98 Vade: 24 ay

24 ay Aylık taksit: 19.423 TL

19.423 TL Toplam geri ödeme: 467.877 TL

İHTİYAÇ KREDİSİNDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI Geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi yaklaşık 9 milyar TL azalarak 1 trilyon 790 milyar 341 milyon TL oldu. Bu hafta 12 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi oranları: TEB: Yüzde 3,39

Yüzde 3,39 On Dijital: Yüzde 3,39

Yüzde 3,39 Alternatif Bank: Yüzde 3,39

Yüzde 3,39 ING: Yüzde 3,59

Yüzde 3,59 QNB: Yüzde 3,59