En fazla gelir bu yıl elde edildi: Özelleştirmede ‘rekor’ kırdılar

TBMM’ye sunulan 2026 Bütçesi’nde yer alan verilere göre, 1986 yılında başlayan özelleştirmeler kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 277 kuruluşta hisse satışı veya varlık satış/devri yoluyla özelleştirme işlemi yaptı. Bu kuruluşlardan 272’sinde özelleştirme kapsamında olan kamu payı kalmadı.

2 Temmuz 1986 ile 31 Temmuz 2025 dönemi satış/devir uygulamaları tutarı 171.4 milyar TL (72.6 milyar dolar) oldu. Bu uygulamalardan tahsil edilen toplam tutar 174.2 milyar TL (71.7 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Bu tutardan, zorunlu harcamalar düşüldükten sonra kalan 139.1 milyar TL (52.8 milyar dolar) genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına aktarıldı. Özelleştirme tahsilatlarının sadece 4.8 milyar lirası 1986 ile 2004 yılları arasında gerçekleşti. AKP 2002 yılında iktidara gelmişti. Geriye kalan tahsilatların tamamı da AKP döneminde gerçekleşti.

REKOR KIRILDI

Özelleştirme tahsilatlarında bu yıl rekor kırıldı. Tam 19.7 milyar liralık tahsilat yapıldı. Yıllar itibariyle şimdiye kadar bu oranda büyük bir tahsilat yapılmamıştı. Bu rakama en yakın tahsilat 13.1 milyar lira ile 2014 yılında olmuştu. Geçen yıl ise özeleştirmelerden 8.4 milyar lira tahsilat yapılmıştı. Tahsilata bağlı olarak bu yıl Hazine’ye 13.5 milyar lira özelleştirme geliri aktarıldı. Bu da şimdiye kadar yapılan en yüksek aktarma oldu.

SANTRALLER ÖZELLEŞECEK

Önümüzdeki dönemde toplam kurulu gücü 956 MW olan Tekirdağ A ve B Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri, 115,4 MW kurulu güce sahip 2 HES ve 10.2 MW kurulu güce sahip Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali (RES) özelleştirilecek.

FONLARLA 23 GÖRÜŞME

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) halka arzına yönelik özelleştirme çalışmaları sürüyor. Halka arza ilişkin hazırlık çalışmaları sürecinde merkezleri ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Avustralya olan büyük ülke fonları ve bu şirketlere yatırım yapan altyapı fonları ile toplamda 23 adet görüşme yapıldı. Bu görüşmelere ilişkin yatırımcı geri bildirim raporları teslim alındı ve TEİAŞ’ın sabit kıymetlerinin gerçek değerini belirlemek amacıyla değerleme çalışmaları tamamlandı. TEİAŞ’ın halka arzı için yapılan hazırlık çalışmaları 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı, “yolcu ve yat limanı” olarak yeniden düzenlendi. Liman gelecek yıl ihaleye çıkarılacak. Tekirdağ Marmaraereğlisi Çeşmeli’de bulunan taşınmazlar ile Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası’nın (Eski NATO Kabul Limanı) da gelecek yıl özelleştirilmesi planlanıyor.

OTOYOL, KÖPRÜ NE VARSA!

Otoyollar ve köprüler de özelleştiriliyor. Bütçede, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve alınacak olan otoyollar, köprüler, çevre otoyolları ve bağlantı yolları üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve yük aktarma merkezi gibi diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkların işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yedieminlik faaliyetleri, periyodik muayene hizmetleri de özelleştirilecek. Kamuya ait 18 sosyal tesis özelleştirme kapsamına alınmıştı. 4’ünün özelleştirilmesi tamamlandı. 7’sinin ihalesi yapıldı. Geriye kalanlar da özelleştirilecek.

TAŞINMAZLAR DA ÖZELLEŞTİRİLECEK

Bütçe Gerekçesi’nde “Ülkemizin muhtelif yerlerinde atıl vaziyette birçok gayrimenkul bulunmakta olup söz konusu gayrimenkullerin ekonomiye dahil edilmesiyle ekonomide verimlilik artışı sağlanacaktır” denilerek taşınmazların özelleştirilmesine devam edileceği vurgulandı.