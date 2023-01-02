En fazla ihracatı kimyevi maddeler gerçekleştirdi

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:07
En fazla ihracatı kimyevi maddeler gerçekleştirdi
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 30 milyar 995 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 21 milyar 205 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2022'de en fazla ihracat artışı yüzde 60,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 73,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,8 artışla 185 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 15,3 yükselişle 34 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 9,1 artışla 6 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Geçen yıl 21 bin 501 firma ihracat ailesine katılırken, bu firmalar tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, 162 ülkeye ihracatını artırdı.

2022'de ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18,9 milyar dolarla Almanya, 14,4 milyar dolarla ABD ve 12,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Birim ihracat değeri ise yüzde 14,7 artırarak 1,44 dolara çıktı.

2022 yılında en fazla ihracat yapılan 3 il sırasıyla 99,4 milyar dolarla İstanbul, 19,2 milyar dolarla Kocaeli ve 16,2 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, 2021 ve 2022 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 OCAK - 31 ARALıK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 - 2021 2021 - 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 29.705.558 34.246.492 15,3 13,5 29.705.558 34.246.492 15,3 13,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 19.318.140 21.739.680 12,5 8,6 19.318.140 21.739.680 12,5 8,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 9.146.823 11.473.748 25,4 4,5 9.146.823 11.473.748 25,4 4,5
Yaş meyve ve sebze 3.080.372 2.953.662 -4,1 1,2 3.080.372 2.953.662 -4,1 1,2
Meyve sebze mamulleri 2.026.778 2.525.539 24,6 1,0 2.026.778 2.525.539 24,6 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.568.816 1.573.464 0,3 0,6 1.568.816 1.573.464 0,3 0,6
Fındık ve mamulleri 2.255.836 1.751.055 -22,4 0,7 2.255.836 1.751.055 -22,4 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 309.435 495.838 60,2 0,2 309.435 495.838 60,2 0,2
Tütün 782.478 829.174 6,0 0,3 782.478 829.174 6,0 0,3
Süs bitkileri ve mamulleri 147.602 137.201 -7,0 0,1 147.602 137.201 -7,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 3.398.253 4.066.046 19,7 1,6 3.398.253 4.066.046 19,7 1,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 3.398.253 4.066.046 19,7 1,6 3.398.253 4.066.046 19,7 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 6.989.164 8.440.766 20,8 3,3 6.989.164 8.440.766 20,8 3,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 6.989.164 8.440.766 20,8 3,3 6.989.164 8.440.766 20,8 3,3
II. SANAYİ 170.799.481 185.880.772 8,8 73,1 170.799.481 185.880.772 8,8 73,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 15.052.476 15.171.293 0,8 6,0 15.052.476 15.171.293 0,8 6,0
Tekstil ve ham maddeleri 10.141.869 10.358.778 2,1 4,1 10.141.869 10.358.778 2,1 4,1
Deri ve deri mamulleri 1.731.504 2.057.757 18,8 0,8 1.731.504 2.057.757 18,8 0,8
Halı 3.179.102 2.754.757 -13,3 1,1 3.179.102 2.754.757 -13,3 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 25.423.259 33.524.626 31,9 13,2 25.423.259 33.524.626 31,9 13,2
Kimyevi maddeler ve mamulleri 25.423.259 33.524.626 31,9 13,2 25.423.259 33.524.626 31,9 13,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 130.323.747 137.184.853 5,3 54,0 130.323.747 137.184.853 5,3 54,0
Hazır giyim ve konfeksiyon 20.240.570 21.205.484 4,8 8,3 20.240.570 21.205.484 4,8 8,3
Otomotiv endüstrisi 29.334.555 30.995.808 5,7 12,2 29.334.555 30.995.808 5,7 12,2
Gemi, yat ve hizmetleri 1.625.269 1.453.284 -10,6 0,6 1.625.269 1.453.284 -10,6 0,6
Elektrik ve elektronik 14.160.869 15.193.324 7,3 6,0 14.160.869 15.193.324 7,3 6,0
Makine ve aksamları 9.411.505 10.371.714 10,2 4,1 9.411.505 10.371.714 10,2 4,1
Demir ve demir dışı metaller 12.357.927 14.385.433 16,4 5,7 12.357.927 14.385.433 16,4 5,7
Çelik 22.246.796 21.062.568 -5,3 8,3 22.246.796 21.062.568 -5,3 8,3
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 4.610.588 5.449.214 18,2 2,1 4.610.588 5.449.214 18,2 2,1
Mücevher 6.791.937 5.855.832 -13,8 2,3 6.791.937 5.855.832 -13,8 2,3
Savunma ve havacılık sanayi 3.210.141 4.395.997 36,9 1,7 3.210.141 4.395.997 36,9 1,7
İklimlendirme sanayi 6.192.720 6.680.530 7,9 2,6 6.192.720 6.680.530 7,9 2,6
Diğer sanayi ürünleri 140.870 135.664 -3,7 0,1 140.870 135.664 -3,7 0,1
III. MADENCİLİK 5.927.697 6.469.002 9,1 2,5 5.927.697 6.469.002 9,1 2,5
Madencilik ürünleri 5.927.697 6.469.002 9,1 2,5 5.927.697 6.469.002 9,1 2,5
T O P L A M (TİM*) 206.432.736 226.596.266 9,8 89,1 206.432.736 226.596.266 9,8 89,1
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 18.781.722 27.613.269 47,0 10,9 18.781.722 27.613.269 47,0 10,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI 225.214.458 254.209.535 12,9 100,0 225.214.458 254.209.535 12,9 100,0

 

 

 

 

 


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