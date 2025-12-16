En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Yapılan ödeme 30 bin TL'yi aştı!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündeminde bankaların sunduğu promosyon kampanyaları yer alıyor. Yıl sonuna doğru müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını maaş seviyesine göre belirlerken; bazı bankalar ise ek kampanya ve ödüllerle toplam ödemeyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Aralık ayı itibarıyla bankaların emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyaları şöyle:

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

İŞ BANKASI Toplam Promosyon: 24 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 1 bin TL (2 yeni fatura talimatı)

8 bin TL (5 bin TL kredi kartı harcaması)

GARANTİ BBVA Toplam Promosyon: 25 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL (20 bin TL üzeri maaşlar için) Ek Ödüller: 6 bin TL (Bonus Kart/Paracard harcaması)

2 bin TL (Avans Hesap harcaması)

2 bin TL (yeni sigorta poliçesi)

DENİZBANK Toplam Promosyon: 27 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL Ek Ödüller: 15 bin TL (kredi kartı, KMH, fatura ödemeleri)

ING BANK Toplam Promosyon: 28 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 13 bin TL (otomatik ödeme, turuncu hesap, ihtiyaç kredisi, kredi kartı kampanyaları)

AKBANK Toplam Promosyon: 30 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 5 bin TL (otomatik ödeme talimatı)

5 bin TL (davet kodlu yakın hesabı)

5 bin TL (kredi kartı harcamaları)

YAPI KREDİ Toplam Promosyon: 30 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 15 bin TL (fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik)

QNB FİNANSBANK Toplam Promosyon: 31 bin TL Ana Promosyon: 20 bin TL Ek Ödüller: 3 bin TL (kredi kartı harcaması)

3 bin TL (otomatik ödeme talimatı)

2 bin 500 TL (ihtiyaç kredisi/ek hesap)

2 bin 500 TL (diğer kampanyalar)

UZMANLARDAN PROMOSYON UYARISI Uzmanlar, ocak ayından itibaren emekli maaşlarına yapılacak zamların bankaların promosyon tutarlarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor. Maaş artışı sonrası bazı bankaların promosyon ödemelerinin 40 bin TL seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere acele etmemeleri önerilirken, yeni yılın ilk haftalarında çok daha yüksek promosyon rakamlarının açıklanabileceği belirtiliyor.