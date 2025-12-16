Cumhuriyet Gazetesi Logo
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Yapılan ödeme 30 bin TL'yi aştı!
16.12.2025 10:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Yeni yıl öncesinde bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi. Bankalar, emekli maaşını taşımak isteyenler için farklı ek fırsatlar ve avantajlar sunuyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde promosyon tutarlarının daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon listesi...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündeminde bankaların sunduğu promosyon kampanyaları yer alıyor. Yıl sonuna doğru müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını maaş seviyesine göre belirlerken; bazı bankalar ise ek kampanya ve ödüllerle toplam ödemeyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Aralık ayı itibarıyla bankaların emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyaları şöyle:

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

İŞ BANKASI

Toplam Promosyon: 24 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller:

  • 1 bin TL (2 yeni fatura talimatı)
  • 8 bin TL (5 bin TL kredi kartı harcaması)
GARANTİ BBVA

Toplam Promosyon: 25 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL (20 bin TL üzeri maaşlar için)

Ek Ödüller:

  • 6 bin TL (Bonus Kart/Paracard harcaması)
  • 2 bin TL (Avans Hesap harcaması)
  • 2 bin TL (yeni sigorta poliçesi)
DENİZBANK

Toplam Promosyon: 27 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller:

  • 15 bin TL (kredi kartı, KMH, fatura ödemeleri)
ING BANK

Toplam Promosyon: 28 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller:

  • 13 bin TL (otomatik ödeme, turuncu hesap, ihtiyaç kredisi, kredi kartı kampanyaları)
AKBANK

Toplam Promosyon: 30 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller:

  • 5 bin TL (otomatik ödeme talimatı)
  • 5 bin TL (davet kodlu yakın hesabı)
  • 5 bin TL (kredi kartı harcamaları)
YAPI KREDİ

Toplam Promosyon: 30 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller:

  • 15 bin TL (fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik)
QNB FİNANSBANK

Toplam Promosyon: 31 bin TL

Ana Promosyon: 20 bin TL

Ek Ödüller:

  • 3 bin TL (kredi kartı harcaması)
  • 3 bin TL (otomatik ödeme talimatı)
  • 2 bin 500 TL (ihtiyaç kredisi/ek hesap)
  • 2 bin 500 TL (diğer kampanyalar)
UZMANLARDAN PROMOSYON UYARISI

Uzmanlar, ocak ayından itibaren emekli maaşlarına yapılacak zamların bankaların promosyon tutarlarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor. Maaş artışı sonrası bazı bankaların promosyon ödemelerinin 40 bin TL seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere acele etmemeleri önerilirken, yeni yılın ilk haftalarında çok daha yüksek promosyon rakamlarının açıklanabileceği belirtiliyor.

Not: Tüm promosyonlar 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Bankaların kampanya koşulları değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #banka promosyon #emeklilere ödenen promosyon #promosyon #maaş promosyonu #emekli promosyonları