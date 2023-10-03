Enflasyon açıklandı! Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61.53, aylık yüzde 4.75 oldu. ENAG'a göre ise aylık enflasyon yüzde 6.24, yıllık enflasyon ise yüzde 130.13 olarak hesaplandı.

Ekim ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ekim ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Örneğin, mevcut kira bedeli 12 bin TL olan kişi ekim ayında yüzde 25 artışla 3 bin zamla toplam 15 bin TL ödemesi gerekiyor.

İŞ YERLERİ İÇİN DURUM FARKLI

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 55.30 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.

Örneğin, mevcut kira bedeli 12 bin TL olan kişi ekim ayında yüzde 55,30 artışla 6 bin 636 TL zamla toplam 18 bin 636 TL ödemesi gerekiyor.









