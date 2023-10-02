Günlük kiralık evlerde denetim: 8 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:05

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, 30.09.2023 günü 10.00-12.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 132 ekip ve 433 personelin katılımıyla yapılan ‘Günübirlik evlerin denetlenmesi ve Manisa güven huzur’ uygulamasında 3 bin 884 şahıs sorgulanırken, aranan 8 şahıs yakalandı.

1548 aracın denetlendiği uygulamada 98 araç sürücüsüne 266 bin 752 TL para cezası uygulanırken, 7 araç da trafikten men edildi. 30 motosikletin denetlendiği uygulamada 10 motosiklet sürücüsüne 19 bin 868 TL para cezası uygulandı.

113 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 74 park ve bahçe, 25 metruk bina ve çevresi, 23 günü birlik ev/işletme, 6 otogar ve tren garının kontrol edildiği uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek, 10 adet sentetik ecza hapı, 11,17 gram esrar maddesi, 1,06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

6 şahsa adli işlem yapılan uygulamada ayrıca 1 işyerine veri girişi yapmamasından dolayı 29 bin 852 TL idari para cezası, 1 işyerine veri girişi yapmamasından dolayı ruhsat iptali, 2 işyerine de ruhsatı bulunmadığından dolayı tutanak tutulduğu bildirildi.